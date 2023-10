Lowe's Companies, Inc. は、Lowe's として事業を展開しており、ホームセンターを専門とするアメリカの小売会社です。ノースカロライナ州ムーアズビルに本社を置き、米国とカナダで小売店チェーンを運営しています。 2018 年 11 月の時点で、Lowe's とその関連企業は、北米で 2,015 のホームセンターと金物店を運営しています。Lowe's は、ライバルの The Home Depot に次ぐ、米国で 2 番目に大きな金物チェーンであり、Menards を上回っています。同社はまた、世界第 2 位のハードウェア チェーンでもあり、同じく The Home Depot に次ぐものの、ヨーロッパの小売業者である Leroy Merlin、B&Q、OBI を上回っています。

ウェブサイト: lowes.com

