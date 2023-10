The Home Depot, Inc. は、工具、建設製品、サービスを提供する米国最大のホームセンター小売業者です。同社はジョージア州非法人のコブ郡に本社を置き、住所はアトランタにあります。米国全土(コロンビア特別区、グアム、プエルトリコ、米領ヴァージン諸島を含む)で多数の大型店舗を運営しています。カナダの 10 州すべて。メキシコ31州とメキシコシティ。 MRO 会社の Interline Brands (現在は The Home Depot Pro) も The Home Depot が所有しており、全米に 70 か所の配送センターを持っています。

ウェブサイト: homedepot.com

