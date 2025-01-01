代替案 - LearnDash

Udemy
udemy.com
Udemyは、様々な分野のオンラインコースを提供する学習プラットフォームです。ユーザーは自分のペースで学ぶことができます。
Google Classroom
edu.google.com
Google Classroomは、教師と学生が課題を作成、配布、提出するための無料ウェブサービスです。教育の管理を支援します。
Kajabi
kajabi.com
Kajabiは、クリエイターや起業家がオンラインビジネスを構築・管理するための統合プラットフォームです。
Great Learning
mygreatlearning.com
Great Learningアプリは、専門家と学生がキャリア成功のために高需要スキルを学べるオンライン教育プラットフォームです。
DataCamp
datacamp.com
DataCampは、データとAIを学ぶためのオンラインプラットフォームで、コース、コーディング演習、プロジェクトを提供します。
Udemy Business
business.udemy.com
Udemy Businessは、企業向けの学習プラットフォームで、幅広いトピックのオンラインコースを提供し、社員のスキル向上をサポートします。
Skillshare
skillshare.com
Skillshareは、クリエイティブなスキルを学ぶためのオンラインプラットフォームで、プロジェクトベースのビデオコースを提供します。
Mighty Networks
mightynetworks.com
Mighty Networksは、クリエイターや起業家がオンラインコミュニティを構築、管理、収益化できるプラットフォームです。
Moodle
moodle.org
Moodleは、オンライン教育用のオープンソースの学習管理システムで、カスタマイズ可能で多言語に対応しています。
Teachable
teachable.com
Teachableは、教育者や起業家がオンラインコースを作成、販売、管理するためのプラットフォームです。
D2L Brightspace
d2l.com
D2L Brightspaceは、K-12から高等教育まで幅広い学習環境をサポートする学習管理プラットフォームです。パーソナライズされた学習体験を提供します。
Rippling
rippling.com
Ripplingは、HR、IT、財務を効率的に管理できるプラットフォームで、従業員のライフサイクルを一元化します。
Stepik
stepik.org
Stepikは、プログラミングやITのオンラインコースを提供し、自己ペースで学習できるインタラクティブな教育プラットフォームです。
Cengage
cengage.com
Cengageアプリは、学生が教科書や学習資料にアクセスし、オンラインプラットフォームと統合して学習をサポートする教育ツールです。
Open LMS
openlms.net
Open LMSは、教育コンテンツの作成・管理・配信ができるカスタマイズ可能な学習管理システムです。
Paycom
paycom.com
Paycomは、給与、人事管理、福利厚生などを一つのアプリで管理できる、ユーザーフレンドリーなHRプラットフォームです。
its learning
itslearning.com
itslearningは、教育者と学生を支援するオンライン学習プラットフォームです。コース管理、進捗追跡、インタラクティブな学習を提供します。
Paylocity
paylocity.com
Paylocityは、給与計算、福利厚生、タレント管理を効率化するHRソフトウェアです。従業員が自己管理できるポータルも提供します。
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNowは、業務プロセスをデジタル化し、効率的に管理するためのクラウドベースのサービス管理プラットフォームです。
Thinkific
thinkific.com
Thinkificは、オンラインコースやコミュニティを作成・管理できるプラットフォームです。多様なコンテンツ形式をサポートし、分析ツールも提供しています。
Skillsoft
skillsoft.com
Skillsoftは、企業向けにパーソナライズされた学習体験を提供し、スキルギャップを解消するためのプラットフォームです。
Sana AI
sana.ai
SanaはAIを活用した学習プラットフォームで、企業が知識を共有し、業務を自動化し、学習体験を提供します。
TalentLMS
talentlms.com
TalentLMSは、オンラインでの学習プログラムを効率的に作成・管理できるクラウドベースの学習管理システムです。
Nas.io
nas.io
Nas.ioアプリは、コミュニティ主導のビジネス向けに設計されたメンバーシップ、デジタル製品、有料イベントなどを提供します。
TrainerCentral
trainercentral.com
TrainerCentralは、トレーナー向けのオンラインプラットフォームで、クライアント管理、進捗トラッキング、ドキュメントの整理を支援します。
Showbie
showbie.com
Showbieは、教師が学生にフィードバックを提供し課題を管理するためのデジタル学習プラットフォームです。
KodeKloud
kodekloud.com
KodeKloudは、実践的なラボとコースを通じて、ITおよびDevOpsスキルを学ぶオンラインプラットフォームです。
Education Perfect
educationperfect.com
Education Perfectは、教育者と学生向けのオンライン学習プラットフォームで、個別指導や進捗追跡が可能です。
ClassLink
classlink.com
ClassLinkは、教育者と学生がデジタルリソースにアクセスしやすくするクラウドベースのプラットフォームです。シングルサインオン機能を提供します。
Zoho Learn
zoho.com
Zoho Learnは、企業向けのクラウドベースの学習管理プラットフォームで、情報の集中管理やインタラクティブなコース作成ができます。
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