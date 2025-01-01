代替案 - LearnDash

Udemy

Udemy

udemy.com

Udemyは、様々な分野のオンラインコースを提供する学習プラットフォームです。ユーザーは自分のペースで学ぶことができます。

Google Classroom

Google Classroom

edu.google.com

Google Classroomは、教師と学生が課題を作成、配布、提出するための無料ウェブサービスです。教育の管理を支援します。

Kajabi

Kajabi

kajabi.com

Kajabiは、クリエイターや起業家がオンラインビジネスを構築・管理するための統合プラットフォームです。

Great Learning

Great Learning

mygreatlearning.com

Great Learningアプリは、専門家と学生がキャリア成功のために高需要スキルを学べるオンライン教育プラットフォームです。

DataCamp

DataCamp

datacamp.com

DataCampは、データとAIを学ぶためのオンラインプラットフォームで、コース、コーディング演習、プロジェクトを提供します。

Udemy Business

Udemy Business

business.udemy.com

Udemy Businessは、企業向けの学習プラットフォームで、幅広いトピックのオンラインコースを提供し、社員のスキル向上をサポートします。

Skillshare

Skillshare

skillshare.com

Skillshareは、クリエイティブなスキルを学ぶためのオンラインプラットフォームで、プロジェクトベースのビデオコースを提供します。

Mighty Networks

Mighty Networks

mightynetworks.com

Mighty Networksは、クリエイターや起業家がオンラインコミュニティを構築、管理、収益化できるプラットフォームです。

Moodle

Moodle

moodle.org

Moodleは、オンライン教育用のオープンソースの学習管理システムで、カスタマイズ可能で多言語に対応しています。

Teachable

Teachable

teachable.com

Teachableは、教育者や起業家がオンラインコースを作成、販売、管理するためのプラットフォームです。

D2L Brightspace

D2L Brightspace

d2l.com

D2L Brightspaceは、K-12から高等教育まで幅広い学習環境をサポートする学習管理プラットフォームです。パーソナライズされた学習体験を提供します。

Rippling

Rippling

rippling.com

Ripplingは、HR、IT、財務を効率的に管理できるプラットフォームで、従業員のライフサイクルを一元化します。

Stepik

Stepik

stepik.org

Stepikは、プログラミングやITのオンラインコースを提供し、自己ペースで学習できるインタラクティブな教育プラットフォームです。

Cengage

Cengage

cengage.com

Cengageアプリは、学生が教科書や学習資料にアクセスし、オンラインプラットフォームと統合して学習をサポートする教育ツールです。

Open LMS

Open LMS

openlms.net

Open LMSは、教育コンテンツの作成・管理・配信ができるカスタマイズ可能な学習管理システムです。

Paycom

Paycom

paycom.com

Paycomは、給与、人事管理、福利厚生などを一つのアプリで管理できる、ユーザーフレンドリーなHRプラットフォームです。

its learning

its learning

itslearning.com

itslearningは、教育者と学生を支援するオンライン学習プラットフォームです。コース管理、進捗追跡、インタラクティブな学習を提供します。

Paylocity

Paylocity

paylocity.com

Paylocityは、給与計算、福利厚生、タレント管理を効率化するHRソフトウェアです。従業員が自己管理できるポータルも提供します。

ServiceNow

ServiceNow

servicenow.com

ServiceNowは、業務プロセスをデジタル化し、効率的に管理するためのクラウドベースのサービス管理プラットフォームです。

Thinkific

Thinkific

thinkific.com

Thinkificは、オンラインコースやコミュニティを作成・管理できるプラットフォームです。多様なコンテンツ形式をサポートし、分析ツールも提供しています。

Skillsoft

Skillsoft

skillsoft.com

Skillsoftは、企業向けにパーソナライズされた学習体験を提供し、スキルギャップを解消するためのプラットフォームです。

Sana AI

Sana AI

sana.ai

SanaはAIを活用した学習プラットフォームで、企業が知識を共有し、業務を自動化し、学習体験を提供します。

TalentLMS

TalentLMS

talentlms.com

TalentLMSは、オンラインでの学習プログラムを効率的に作成・管理できるクラウドベースの学習管理システムです。

Nas.io

Nas.io

nas.io

Nas.ioアプリは、コミュニティ主導のビジネス向けに設計されたメンバーシップ、デジタル製品、有料イベントなどを提供します。

TrainerCentral

TrainerCentral

trainercentral.com

TrainerCentralは、トレーナー向けのオンラインプラットフォームで、クライアント管理、進捗トラッキング、ドキュメントの整理を支援します。

Showbie

Showbie

showbie.com

Showbieは、教師が学生にフィードバックを提供し課題を管理するためのデジタル学習プラットフォームです。

KodeKloud

KodeKloud

kodekloud.com

KodeKloudは、実践的なラボとコースを通じて、ITおよびDevOpsスキルを学ぶオンラインプラットフォームです。

Education Perfect

Education Perfect

educationperfect.com

Education Perfectは、教育者と学生向けのオンライン学習プラットフォームで、個別指導や進捗追跡が可能です。

ClassLink

ClassLink

classlink.com

ClassLinkは、教育者と学生がデジタルリソースにアクセスしやすくするクラウドベースのプラットフォームです。シングルサインオン機能を提供します。

Zoho Learn

Zoho Learn

zoho.com

Zoho Learnは、企業向けのクラウドベースの学習管理プラットフォームで、情報の集中管理やインタラクティブなコース作成ができます。

製品

見てみる

サポート

会社

法的事項

© 2025 WebCatalog, Inc.