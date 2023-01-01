Kiwix を使用すると、どこにいても Wikipedia 全体 (および他の多くの Web サイト) を利用できるようになります。ボート上、人里離れた場所、またはデータ料金が高すぎる場合でも、Kiwix を使用すると人類の知識全体に無料でアクセスできます。 (キウィックス JS PWA)

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