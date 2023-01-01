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MacとPC用WebCatalogにあるKiwixのデスクトップアプリを使って、体験を向上させましょう。

多くの拡張機能を備えた、気の散らないウィンドウでアプリを実行できます。

ブラウザを切り替えることなく、複数のアカウントとアプリを簡単に管理・切り替えることができます。

Webアプリをメニューバー（トレイ）に追加すると、キーボードショットカットですばやくアクセスできます。

アプリをデフォルトのメールクライアントとして設定したり、ウィンドウを並べたり、通知を管理したりなどできます！

デスクを離れる時は、パスワードまたはTouch IDを使ってアプリをロックできます。

広告をブロックし、トラッカーが個人データにアクセスするのを防ぎ、ウェブサイトを高速化します。

Kiwix を使用すると、どこにいても Wikipedia 全体 (および他の多くの Web サイト) を利用できるようになります。ボート上、人里離れた場所、またはデータ料金が高すぎる場合でも、Kiwix を使用すると人類の知識全体に無料でアクセスできます。 (キウィックス JS PWA)

ウェブサイト： kiwix.org

免責事項：WebCatalogはKiwixによって提携、関連、認可、承認されたものではなく、また何らかの方法で公式に接続されたものでもありません。すべての製品名、ロゴ、ブランドはそれぞれの所有者の所有物です。

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