Kiwix
pwa.kiwix.org
WebCatalogをインストールしていませんか？WebCatalogをダウンロード。
MacとPC用WebCatalogにあるKiwixのデスクトップアプリを使って、体験を向上させましょう。
多くの拡張機能を備えた、気の散らないウィンドウでアプリを実行できます。
ブラウザを切り替えることなく、複数のアカウントとアプリを簡単に管理・切り替えることができます。
Webアプリをメニューバー（トレイ）に追加すると、キーボードショットカットですばやくアクセスできます。
アプリをデフォルトのメールクライアントとして設定したり、ウィンドウを並べたり、通知を管理したりなどできます！
デスクを離れる時は、パスワードまたはTouch IDを使ってアプリをロックできます。
広告をブロックし、トラッカーが個人データにアクセスするのを防ぎ、ウェブサイトを高速化します。
こちらもおすすめ
The Great Courses
thegreatcourses.com
iCloud Beta
beta.icloud.com
MATLAB Online
matlab.mathworks.com
Brand24
app.brand24.com
Airtm
app.airtm.com
Robotalk AI
robotalk.ai
Robotalk
robotalk.ai
Checkster
app.checkster.com
Estipaper
estipaper.com
Liquid Web
login.liquidweb.com
PhantomBuster
phantombuster.com
Chef Manage
manage.chef.io