代替案 - Jetpack

ManageWP

ManageWP

managewp.com

ManageWPは複数のWordPressサイトを一元管理するツールで、バックアップや更新、セキュリティチェックを自動化します。

WP Engine

WP Engine

wpengine.com

WP Engineは、WordPressに特化した管理されたホスティングプラットフォームで、サイトのパフォーマンスとセキュリティを最適化します。

Modular DS

Modular DS

modulards.com

Modular DSは、WordPressサイトの管理を効率化し、メンテナンスタスクを自動化するツールです。

WPMU DEV

WPMU DEV

wpmudev.com

WPMU DEVは、WordPressサイトの管理と最適化を行うプラットフォームで、プラグイン、ホスティング、セキュリティ機能を提供します。

CommandWP

CommandWP

commandwp.com

CommandWPは、エージェンシーがクライアントのWordPressサイトを安全に管理するためのツールで、コマンドラインを使用して効率的に操作します。

WP Remote

WP Remote

wpremote.com

WPリモートは、WordPressサイトの管理を簡素化するアプリで、更新やバックアップ、安全対策を支援します。

WP Umbrella

WP Umbrella

wp-umbrella.com

WP Umbrellaは、複数のWordPressサイトを簡単に管理・監視するためのツールで、バックアップやパフォーマンスモニタリング機能を提供します。

mySites.guru

mySites.guru

mysites.guru

MySites.Guruは、複数のWordPressとJoomlaサイトを一元管理し、セキュリティ監査やパフォーマンス監視を行うプラットフォームです。

PrettyWP

PrettyWP

prettywp.com

PrettyWPは、WordPressサイトの管理と最適化を支援するツールとリソースを提供するプラットフォームです。

FlyWP

FlyWP

flywp.com

FlyWPは、WordPress専用のDockerベースのサーバー管理パネルです。クラウドプラットフォーム上でのサーバー管理を簡素化します。

SolidWP

SolidWP

solidwp.com

SolidWPはWordPressサイトのセキュリティ、バックアップ、管理を行うプラットフォームです。悪意ある攻撃からの保護とサイトの維持を支援します。

Glow

Glow

getglow.io

Glowは、WordPressメンテナンスクライアントの価値を向上させるためのダッシュボードで、コミュニケーション、価値提供、効率化をサポートします。

Raidboxes

Raidboxes

raidboxes.io

Raidboxesは、WordPress用の高速で安全なホスティングサービスを提供し、バックアップやセキュリティ機能を備えています。

Pressidium

Pressidium

pressidium.com

Pressidiumは、高性能で安全なマネージドWordPressホスティングを提供し、ユーザーがコンテンツ作成に集中できる環境を整えます。

Siterack

Siterack

siterack.app

Siterackは、WordPressサイトを単一のダッシュボードで管理するためのツールです。ユーザー管理やプラグイン管理の機能を提供します。

Rocon

Rocon

roconpaas.com

Roconは、WordPressを利用したビジネス向けのアプリで、セキュリティやパフォーマンスを確保し、ユーザーが管理しやすい環境を提供します。

SpinupWP

SpinupWP

spinupwp.com

SpinupWPは、WordPressサイトを管理するためのクラウドサーバーコントロールパネルで、高速なパフォーマンスを提供します。

Blazers

Blazers

blazers.io

Blazersは、ビジネスや起業家がデジタルサービスを管理し、オンライン活動を効率的に制御するための統合プラットフォームです。

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