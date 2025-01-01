代替案 - Jetpack

ManageWP
managewp.com
ManageWPは複数のWordPressサイトを一元管理するツールで、バックアップや更新、セキュリティチェックを自動化します。
WP Engine
wpengine.com
WP Engineは、WordPressに特化した管理されたホスティングプラットフォームで、サイトのパフォーマンスとセキュリティを最適化します。
Modular DS
modulards.com
Modular DSは、WordPressサイトの管理を効率化し、メンテナンスタスクを自動化するツールです。
WPMU DEV
wpmudev.com
WPMU DEVは、WordPressサイトの管理と最適化を行うプラットフォームで、プラグイン、ホスティング、セキュリティ機能を提供します。
CommandWP
commandwp.com
CommandWPは、エージェンシーがクライアントのWordPressサイトを安全に管理するためのツールで、コマンドラインを使用して効率的に操作します。
WP Remote
wpremote.com
WPリモートは、WordPressサイトの管理を簡素化するアプリで、更新やバックアップ、安全対策を支援します。
WP Umbrella
wp-umbrella.com
WP Umbrellaは、複数のWordPressサイトを簡単に管理・監視するためのツールで、バックアップやパフォーマンスモニタリング機能を提供します。
mySites.guru
mysites.guru
MySites.Guruは、複数のWordPressとJoomlaサイトを一元管理し、セキュリティ監査やパフォーマンス監視を行うプラットフォームです。
PrettyWP
prettywp.com
PrettyWPは、WordPressサイトの管理と最適化を支援するツールとリソースを提供するプラットフォームです。
FlyWP
flywp.com
FlyWPは、WordPress専用のDockerベースのサーバー管理パネルです。クラウドプラットフォーム上でのサーバー管理を簡素化します。
SolidWP
solidwp.com
SolidWPはWordPressサイトのセキュリティ、バックアップ、管理を行うプラットフォームです。悪意ある攻撃からの保護とサイトの維持を支援します。
Glow
getglow.io
Glowは、WordPressメンテナンスクライアントの価値を向上させるためのダッシュボードで、コミュニケーション、価値提供、効率化をサポートします。
Raidboxes
raidboxes.io
Raidboxesは、WordPress用の高速で安全なホスティングサービスを提供し、バックアップやセキュリティ機能を備えています。
Pressidium
pressidium.com
Pressidiumは、高性能で安全なマネージドWordPressホスティングを提供し、ユーザーがコンテンツ作成に集中できる環境を整えます。
Siterack
siterack.app
Siterackは、WordPressサイトを単一のダッシュボードで管理するためのツールです。ユーザー管理やプラグイン管理の機能を提供します。
Rocon
roconpaas.com
Roconは、WordPressを利用したビジネス向けのアプリで、セキュリティやパフォーマンスを確保し、ユーザーが管理しやすい環境を提供します。
SpinupWP
spinupwp.com
SpinupWPは、WordPressサイトを管理するためのクラウドサーバーコントロールパネルで、高速なパフォーマンスを提供します。
Blazers
blazers.io
Blazersは、ビジネスや起業家がデジタルサービスを管理し、オンライン活動を効率的に制御するための統合プラットフォームです。
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