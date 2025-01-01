代替案 - its learning

Google Classroom
edu.google.com
Google Classroomは、教師と学生が課題を作成、配布、提出するための無料ウェブサービスです。教育の管理を支援します。
Moodle
moodle.org
Moodleは、オンライン教育用のオープンソースの学習管理システムで、カスタマイズ可能で多言語に対応しています。
D2L Brightspace
d2l.com
D2L Brightspaceは、K-12から高等教育まで幅広い学習環境をサポートする学習管理プラットフォームです。パーソナライズされた学習体験を提供します。
Open LMS
openlms.net
Open LMSは、教育コンテンツの作成・管理・配信ができるカスタマイズ可能な学習管理システムです。
TalentLMS
talentlms.com
TalentLMSは、オンラインでの学習プログラムを効率的に作成・管理できるクラウドベースの学習管理システムです。
Showbie
showbie.com
Showbieは、教師が学生にフィードバックを提供し課題を管理するためのデジタル学習プラットフォームです。
LearnDash
learndash.com
LearnDashは、WordPress用の学習管理システムです。オンラインコースを簡単に作成、管理、販売できます。
360Learning
360learning.com
360Learningは、従業員のスキル向上を支援する共同学習管理システムで、学習プログラムの共同作成が可能です。
LearnWorlds
learnworlds.com
LearnWorldsは、企業がオンラインコースを作成・管理・販売するための学習管理システムです。多様なコンテンツ形式に対応しています。
edunation
edu-nation.net
EdunationはK-12の学習用プラットフォームで、教育コンテンツへのアクセスやコミュニケーションを提供します。
Classe365
classe365.com
Classe365は教育機関向けの管理ソフトウェアで、登録、出席、成績管理、会計などを効率化します。
WISE
wise.live
Wiseは、オンライン教育や指導のためのプラットフォームで、スケジュール、自動リマインダー、請求書を自動化し、学習管理を簡素化します。
OpenLearning
openlearning.com
OpenLearningは、教育者と学習者向けのAI搭載の学習プラットフォームで、インタラクティブなコース作成と学習体験を提供します。
ProProfs
proprofs.com
ProProfsは、従業員教育や顧客サポートを強化するためのツールを提供するSaaSアプリです。教育機関や企業向けの多機能プラットフォームです。
Docebo
docebo.com
Doceboは、企業向けのクラウドベースの学習管理システムで、多様な学習環境を支援し、トレーニングプログラムの開発・配信・追跡が可能です。
WeSchool
edu.weschool.com
WeSchoolは、チームや企業向けの学習プラットフォームで、教育コンテンツの作成と分析を支援します。
Blackbaud
blackbaud.com
Blackbaudは、非営利団体向けのCRMソリューションで、資金調達やイベント管理を支援します。レポート機能や助成金管理も提供します。
CYPHER LEARNING
cypherlearning.com
CYPHER LEARNINGは教育機関向けの学習管理システムで、教室資源の管理や指導のサポートを提供します。
LearnUpon
learnupon.com
LearnUponは、企業向けの学習管理システムで、カスタマイズ可能なトレーニングエクスペリエンスを提供し、進捗を追跡する機能があります。
Otus
otus.com
OTUSは、学習管理システム、評価システム、データウェアハウスを統合したプラットフォームで、教育関係者の効率的な管理を支援します。
Qintil
qintil.com
Qintilアプリは、雇用者とスタッフエージェンシー向けに、求人、学習管理、シフト管理を簡単に行えるソフトウェアです。
WizIQ
wiziq.com
WizIQは、ライブオンラインクラスや自己ペースのコースを提供するための学習管理システムです。ユーザーはどこからでもアクセスできます。
Hāpara
hapara.com
HāparaはK-12学校向けのクラスルーム管理ソフトで、Google Workspaceを通じて学生の学習を管理・支援します。
Claned
claned.com
Clanedは、個別化されたインタラクティブな学習体験を提供する教育プラットフォームで、効果的なオンラインコース作成をサポートします。
DrivEd
drived.space
DrivEdは、学習をゲーム化し、社会的な交流を促進する先進的な学習管理システムです。教育者と学習者を支援します。
Teachfloor
teachfloor.com
Teachfloorは、インタラクティブな機能を通じて学習を促進するためのソーシャルラーニングプラットフォームです。コース作成と管理が容易です。
BrainCert
braincert.com
BrainCertは、eラーニングやトレーニングの管理を行うプラットフォームです。リアルタイムのコラボレーションやテスト機能を提供します。
JoomlaLMS
joomlms.com
JoomlaLMSは、オンライン学習の管理やコース作成を可能にする学習管理システムで、ユーザーの進捗や評価を追跡できます。
Auzmor Learn
auzmor.com
Auzmor Learnは、従業員のトレーニングを簡単に管理し、進捗を追跡する学習管理プラットフォームです。コース作成が容易で、事前に作成された講座を提供します。
Grido
grido.io
Gridoは、教育機関向けの学習管理システム（LMS）で、教育の効率化や教員の負担軽減を支援します。生徒の自律的な学びを促進します。
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