代替案 - its learning

Google Classroom

Google Classroom

edu.google.com

Google Classroomは、教師と学生が課題を作成、配布、提出するための無料ウェブサービスです。教育の管理を支援します。

Moodle

Moodle

moodle.org

Moodleは、オンライン教育用のオープンソースの学習管理システムで、カスタマイズ可能で多言語に対応しています。

D2L Brightspace

D2L Brightspace

d2l.com

D2L Brightspaceは、K-12から高等教育まで幅広い学習環境をサポートする学習管理プラットフォームです。パーソナライズされた学習体験を提供します。

Open LMS

Open LMS

openlms.net

Open LMSは、教育コンテンツの作成・管理・配信ができるカスタマイズ可能な学習管理システムです。

TalentLMS

TalentLMS

talentlms.com

TalentLMSは、オンラインでの学習プログラムを効率的に作成・管理できるクラウドベースの学習管理システムです。

Showbie

Showbie

showbie.com

Showbieは、教師が学生にフィードバックを提供し課題を管理するためのデジタル学習プラットフォームです。

LearnDash

LearnDash

learndash.com

LearnDashは、WordPress用の学習管理システムです。オンラインコースを簡単に作成、管理、販売できます。

360Learning

360Learning

360learning.com

360Learningは、従業員のスキル向上を支援する共同学習管理システムで、学習プログラムの共同作成が可能です。

LearnWorlds

LearnWorlds

learnworlds.com

LearnWorldsは、企業がオンラインコースを作成・管理・販売するための学習管理システムです。多様なコンテンツ形式に対応しています。

edunation

edunation

edu-nation.net

EdunationはK-12の学習用プラットフォームで、教育コンテンツへのアクセスやコミュニケーションを提供します。

Classe365

Classe365

classe365.com

Classe365は教育機関向けの管理ソフトウェアで、登録、出席、成績管理、会計などを効率化します。

WISE

WISE

wise.live

Wiseは、オンライン教育や指導のためのプラットフォームで、スケジュール、自動リマインダー、請求書を自動化し、学習管理を簡素化します。

OpenLearning

OpenLearning

openlearning.com

OpenLearningは、教育者と学習者向けのAI搭載の学習プラットフォームで、インタラクティブなコース作成と学習体験を提供します。

ProProfs

ProProfs

proprofs.com

ProProfsは、従業員教育や顧客サポートを強化するためのツールを提供するSaaSアプリです。教育機関や企業向けの多機能プラットフォームです。

Docebo

Docebo

docebo.com

Doceboは、企業向けのクラウドベースの学習管理システムで、多様な学習環境を支援し、トレーニングプログラムの開発・配信・追跡が可能です。

WeSchool

WeSchool

edu.weschool.com

WeSchoolは、チームや企業向けの学習プラットフォームで、教育コンテンツの作成と分析を支援します。

Blackbaud

Blackbaud

blackbaud.com

Blackbaudは、非営利団体向けのCRMソリューションで、資金調達やイベント管理を支援します。レポート機能や助成金管理も提供します。

CYPHER LEARNING

CYPHER LEARNING

cypherlearning.com

CYPHER LEARNINGは教育機関向けの学習管理システムで、教室資源の管理や指導のサポートを提供します。

LearnUpon

LearnUpon

learnupon.com

LearnUponは、企業向けの学習管理システムで、カスタマイズ可能なトレーニングエクスペリエンスを提供し、進捗を追跡する機能があります。

Otus

Otus

otus.com

OTUSは、学習管理システム、評価システム、データウェアハウスを統合したプラットフォームで、教育関係者の効率的な管理を支援します。

Qintil

Qintil

qintil.com

Qintilアプリは、雇用者とスタッフエージェンシー向けに、求人、学習管理、シフト管理を簡単に行えるソフトウェアです。

WizIQ

WizIQ

wiziq.com

WizIQは、ライブオンラインクラスや自己ペースのコースを提供するための学習管理システムです。ユーザーはどこからでもアクセスできます。

Hāpara

Hāpara

hapara.com

HāparaはK-12学校向けのクラスルーム管理ソフトで、Google Workspaceを通じて学生の学習を管理・支援します。

Claned

Claned

claned.com

Clanedは、個別化されたインタラクティブな学習体験を提供する教育プラットフォームで、効果的なオンラインコース作成をサポートします。

DrivEd

DrivEd

drived.space

DrivEdは、学習をゲーム化し、社会的な交流を促進する先進的な学習管理システムです。教育者と学習者を支援します。

Teachfloor

Teachfloor

teachfloor.com

Teachfloorは、インタラクティブな機能を通じて学習を促進するためのソーシャルラーニングプラットフォームです。コース作成と管理が容易です。

BrainCert

BrainCert

braincert.com

BrainCertは、eラーニングやトレーニングの管理を行うプラットフォームです。リアルタイムのコラボレーションやテスト機能を提供します。

JoomlaLMS

JoomlaLMS

joomlms.com

JoomlaLMSは、オンライン学習の管理やコース作成を可能にする学習管理システムで、ユーザーの進捗や評価を追跡できます。

Auzmor Learn

Auzmor Learn

auzmor.com

Auzmor Learnは、従業員のトレーニングを簡単に管理し、進捗を追跡する学習管理プラットフォームです。コース作成が容易で、事前に作成された講座を提供します。

Grido

Grido

grido.io

Gridoは、教育機関向けの学習管理システム（LMS）で、教育の効率化や教員の負担軽減を支援します。生徒の自律的な学びを促進します。

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