代替案 - Hivekit

Farmbrite
farmbrite.com
Farmbriteは、農場や家畜の管理を合理化するための管理ソフトウェアで、記録管理や計画、追跡を一元化します。
Bushel Farm
bushelfarm.com
ブッシェルファームは、農家が農場の運用と財務状況を管理・分析できる記録管理アプリです。さまざまなデータを統合し、意思決定を支援します。
Agroptima
agroptima.com
Agroptimaは、スマートフォンから農場の運営を管理し、データを統合して効率的に業務を行うための農場管理ソフトウェアです。
Mobble
mobble.io
Mobbleは、家畜農家向けの効率的な記録管理とコミュニケーションを提供する農業管理アプリです。簡単に記録を保管し、チームと連携できます。
eAgronom
eagronom.com
eAgronomは、穀物農家向けの独立系農業管理ソフトウェアです。記録管理、業務整理、季節分析をサポートします。
Aegro
aegro.com.br
Aegroアプリは、農業の生産管理と財務管理を統合し、農業従事者の効率を向上させるためのツールを提供します。
AgriWebb
agriwebb.com
AgriWebbは、家畜管理のための包括的なソフトウェアで、健康追跡や給餌管理など、農場のデータを効率的に管理します。
Traction
tractionag.com
Tractionは、クラウド専用の農業管理ソリューションで、会計データとフィールド業務を統合し、リアルタイムで財務分析を提供します。
Agworld
agworld.com
Agworldは、農家とアドバイザーがデータを収集・共有し、コラボレーションを促進する農場管理プラットフォームです。
PickApp
pickapp.farm
PickAppは労働者の生産性を測定し、農場の効率を向上させるアプリです。生産高と品質を改善し、コスト削減を図ります。
Hectre
hectre.com
Hectreは果樹農家向けのデジタル技術を提供し、業務の効率化やコスト削減をサポートします。労働時間管理や収穫データの分析が可能です。
aydi
aydi.com
aydiは農業向けのフィールドオペレーティングシステムを提供するB2B SaaS企業です。リアルタイムの可視化、コスト削減、業務の自動化を支援します。
Conservis
conservis.ag
Conservisは、農場管理を支援するプラットフォームで、データ分析や計画ツールを提供し、効率的な農業運営を可能にします。
Croptracker
croptracker.com
Croptrackerは、農業の記録管理と業務最適化を支援するアプリです。作物の生産、収穫、出荷を効率的に追跡できます。
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