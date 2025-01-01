代替案 - Hivekit

Farmbrite

Farmbrite

farmbrite.com

Farmbriteは、農場や家畜の管理を合理化するための管理ソフトウェアで、記録管理や計画、追跡を一元化します。

Bushel Farm

Bushel Farm

bushelfarm.com

ブッシェルファームは、農家が農場の運用と財務状況を管理・分析できる記録管理アプリです。さまざまなデータを統合し、意思決定を支援します。

Agroptima

Agroptima

agroptima.com

Agroptimaは、スマートフォンから農場の運営を管理し、データを統合して効率的に業務を行うための農場管理ソフトウェアです。

Mobble

Mobble

mobble.io

Mobbleは、家畜農家向けの効率的な記録管理とコミュニケーションを提供する農業管理アプリです。簡単に記録を保管し、チームと連携できます。

eAgronom

eAgronom

eagronom.com

eAgronomは、穀物農家向けの独立系農業管理ソフトウェアです。記録管理、業務整理、季節分析をサポートします。

Aegro

Aegro

aegro.com.br

Aegroアプリは、農業の生産管理と財務管理を統合し、農業従事者の効率を向上させるためのツールを提供します。

AgriWebb

AgriWebb

agriwebb.com

AgriWebbは、家畜管理のための包括的なソフトウェアで、健康追跡や給餌管理など、農場のデータを効率的に管理します。

Traction

Traction

tractionag.com

Tractionは、クラウド専用の農業管理ソリューションで、会計データとフィールド業務を統合し、リアルタイムで財務分析を提供します。

Agworld

Agworld

agworld.com

Agworldは、農家とアドバイザーがデータを収集・共有し、コラボレーションを促進する農場管理プラットフォームです。

PickApp

PickApp

pickapp.farm

PickAppは労働者の生産性を測定し、農場の効率を向上させるアプリです。生産高と品質を改善し、コスト削減を図ります。

Hectre

Hectre

hectre.com

Hectreは果樹農家向けのデジタル技術を提供し、業務の効率化やコスト削減をサポートします。労働時間管理や収穫データの分析が可能です。

aydi

aydi

aydi.com

aydiは農業向けのフィールドオペレーティングシステムを提供するB2B SaaS企業です。リアルタイムの可視化、コスト削減、業務の自動化を支援します。

Conservis

Conservis

conservis.ag

Conservisは、農場管理を支援するプラットフォームで、データ分析や計画ツールを提供し、効率的な農業運営を可能にします。

Croptracker

Croptracker

croptracker.com

Croptrackerは、農業の記録管理と業務最適化を支援するアプリです。作物の生産、収穫、出荷を効率的に追跡できます。

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