代替案 - EmpMonitor

Insightful

Insightful

insightful.io

Insightfulは、従業員の生産性を監視し、作業の効率を向上させるためのデータ分析ソフトウェアです。

Hubstaff

Hubstaff

hubstaff.com

Hubstaffは、リモートやハイブリッドチームの生産性を向上させるための労働力管理ツールで、時間追跡やスケジュール管理を提供します。

JustCall

JustCall

justcall.io

JustCallは、音声通話、SMS、メール、WhatsAppを通じて顧客と連絡を取り、業務を自動化するビジネス通信プラットフォームです。

TimeCamp

TimeCamp

timecamp.com

TimeCampは、労働時間を追跡し、生産性を分析するツールです。プロジェクト管理や出席の管理機能も提供しています。

ActivTrak

ActivTrak

activtrak.com

ActivTrakは、労働力の生産性を分析し管理するプラットフォームで、組織が効率的なリソース配分とパフォーマンス向上を実現するのを支援します。

We360 AI

We360 AI

we360.ai

We360 AIは、従業員の作業環境を監視し、生産性を向上させるクラウドベースのソフトウェアです。

Time Champ

Time Champ

timechamp.io

Time Champは、企業向けの自動時間追跡と生産性測定ツールで、雇用者の業務効率を向上させる機能を提供します。

Trackabi

Trackabi

trackabi.com

Trackabiは、時間追跡、従業員監視、請求管理、プロジェクト計画などを行うツールで、中小企業向けに設計されています。

Worktivity

Worktivity

useworktivity.com

Worktivityは、生産性追跡と従業員管理のためのプラットフォームで、タスク管理やプロジェクト管理機能を提供します。

Kickidler

Kickidler

kickidler.com

Kickidlerは、従業員の監視とアクティビティ追跡を行うソフトウェアで、効率分析や情報セキュリティを支援します。

Monitask

Monitask

monitask.com

Monitaskは、生産性向上のための時間追跡と監視ソフトウェアで、チームの活動を管理し、タスクに集中できる環境を提供します。

Workstatus

Workstatus

workstatus.io

WorkStatusは時間追跡、プロジェクト管理、リソース最適化を提供するアプリで、チームの生産性を向上させます。

Yaware

Yaware

yaware.com

Yawareは、電話の通話、アプリ、位置情報を測定・分析し、生産性向上を支援するツールです。作業プロセスを最適化します。

DeskTrack

DeskTrack

desktrack.timentask.com

DeskTrackは、従業員のデスクトップ活動を記録し、時間管理やプロジェクト管理を支援する監視ソフトウェアです。

DeskTime

DeskTime

desktime.com

DeskTimeは、自動的に従業員の生産性を監視し、時間追跡とプロジェクト管理を行うソフトウェアです。

WorkTime

WorkTime

worktime.com

WorkTimeは、従業員やPC、インターネットの監視ソフトです。生産性を向上させ、在宅勤務、リモート、オフィスの社員を監視します。

DeskLog

DeskLog

desklog.io

Desklogは、プロジェクト管理と従業員の生産性追跡を提供するソフトウェアです。作業時間や活動を効率的に管理します。

CleverControl

CleverControl

clevercontrol.com

CleverControlは、従業員の監視と生産性向上を目的としたクラウドベースのソフトウェアです。データは企業内で収集・管理されます。

Veriato

Veriato

veriato.com

Veriatoは、AIを活用した従業員の行動分析でリスクを防ぎ、生産性を高める企業向けの監視ソフトウェアです。

wAnywhere

wAnywhere

wanywhere.com

wAnywhereはAIを活用したリモート従業員監視とデスクトップ時間追跡ソフトウェアです。生産性向上とセキュリティ確保を目的としています。

Controlio

Controlio

controlio.net

Controlioは、リアルタイムで従業員の行動を追跡し、生産性を向上させるための監視ソフトウェアです。柔軟な監視機能を提供します。

Traqq

Traqq

traqq.com

TRAQQは、リモートチームとハイブリッドチーム向けの時間追跡および生産性監視ツールです。ユーザーのプライバシーを重視し、自動時間追跡を提供します。

FocusRO

FocusRO

focusro.com

FocusROは、機械学習を用いて組織の生産性を分析するB2B向けのSaaSアプリです。プライバシーを重視し、データはプライベートネットワーク内に保持されます。

CloudDesk

CloudDesk

clouddesk.ai

CloudDeskは、リモートチームの作業効率を向上させるために、活動の監視、時間追跡、スクリーンショット記録、ウェブ・アプリ利用分析を提供します。

Workganizer

Workganizer

workganizer.com

Workganizerは、従業員とプロジェクトの管理をシステム的に行うためのツールで、タスク、スケジュール、プロジェクトの管理を支援します。

fenced.ai

fenced.ai

fenced.ai

fenced.aiは、子供のオンライン活動を監視し、安全なデジタル環境を提供します。子供のプライバシーを尊重しつつ、良いデバイス習慣を促します。

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