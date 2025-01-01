代替案 - EmpMonitor

Insightful
insightful.io
Insightfulは、従業員の生産性を監視し、作業の効率を向上させるためのデータ分析ソフトウェアです。
Hubstaff
hubstaff.com
Hubstaffは、リモートやハイブリッドチームの生産性を向上させるための労働力管理ツールで、時間追跡やスケジュール管理を提供します。
JustCall
justcall.io
JustCallは、音声通話、SMS、メール、WhatsAppを通じて顧客と連絡を取り、業務を自動化するビジネス通信プラットフォームです。
TimeCamp
timecamp.com
TimeCampは、労働時間を追跡し、生産性を分析するツールです。プロジェクト管理や出席の管理機能も提供しています。
ActivTrak
activtrak.com
ActivTrakは、労働力の生産性を分析し管理するプラットフォームで、組織が効率的なリソース配分とパフォーマンス向上を実現するのを支援します。
We360 AI
we360.ai
We360 AIは、従業員の作業環境を監視し、生産性を向上させるクラウドベースのソフトウェアです。
Time Champ
timechamp.io
Time Champは、企業向けの自動時間追跡と生産性測定ツールで、雇用者の業務効率を向上させる機能を提供します。
Trackabi
trackabi.com
Trackabiは、時間追跡、従業員監視、請求管理、プロジェクト計画などを行うツールで、中小企業向けに設計されています。
Worktivity
useworktivity.com
Worktivityは、生産性追跡と従業員管理のためのプラットフォームで、タスク管理やプロジェクト管理機能を提供します。
Kickidler
kickidler.com
Kickidlerは、従業員の監視とアクティビティ追跡を行うソフトウェアで、効率分析や情報セキュリティを支援します。
Monitask
monitask.com
Monitaskは、生産性向上のための時間追跡と監視ソフトウェアで、チームの活動を管理し、タスクに集中できる環境を提供します。
Workstatus
workstatus.io
WorkStatusは時間追跡、プロジェクト管理、リソース最適化を提供するアプリで、チームの生産性を向上させます。
Yaware
yaware.com
Yawareは、電話の通話、アプリ、位置情報を測定・分析し、生産性向上を支援するツールです。作業プロセスを最適化します。
DeskTrack
desktrack.timentask.com
DeskTrackは、従業員のデスクトップ活動を記録し、時間管理やプロジェクト管理を支援する監視ソフトウェアです。
DeskTime
desktime.com
DeskTimeは、自動的に従業員の生産性を監視し、時間追跡とプロジェクト管理を行うソフトウェアです。
WorkTime
worktime.com
WorkTimeは、従業員やPC、インターネットの監視ソフトです。生産性を向上させ、在宅勤務、リモート、オフィスの社員を監視します。
DeskLog
desklog.io
Desklogは、プロジェクト管理と従業員の生産性追跡を提供するソフトウェアです。作業時間や活動を効率的に管理します。
CleverControl
clevercontrol.com
CleverControlは、従業員の監視と生産性向上を目的としたクラウドベースのソフトウェアです。データは企業内で収集・管理されます。
Veriato
veriato.com
Veriatoは、AIを活用した従業員の行動分析でリスクを防ぎ、生産性を高める企業向けの監視ソフトウェアです。
wAnywhere
wanywhere.com
wAnywhereはAIを活用したリモート従業員監視とデスクトップ時間追跡ソフトウェアです。生産性向上とセキュリティ確保を目的としています。
Controlio
controlio.net
Controlioは、リアルタイムで従業員の行動を追跡し、生産性を向上させるための監視ソフトウェアです。柔軟な監視機能を提供します。
Traqq
traqq.com
TRAQQは、リモートチームとハイブリッドチーム向けの時間追跡および生産性監視ツールです。ユーザーのプライバシーを重視し、自動時間追跡を提供します。
FocusRO
focusro.com
FocusROは、機械学習を用いて組織の生産性を分析するB2B向けのSaaSアプリです。プライバシーを重視し、データはプライベートネットワーク内に保持されます。
CloudDesk
clouddesk.ai
CloudDeskは、リモートチームの作業効率を向上させるために、活動の監視、時間追跡、スクリーンショット記録、ウェブ・アプリ利用分析を提供します。
Workganizer
workganizer.com
Workganizerは、従業員とプロジェクトの管理をシステム的に行うためのツールで、タスク、スケジュール、プロジェクトの管理を支援します。
fenced.ai
fenced.ai
fenced.aiは、子供のオンライン活動を監視し、安全なデジタル環境を提供します。子供のプライバシーを尊重しつつ、良いデバイス習慣を促します。
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