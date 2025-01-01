代替案 - Divhunt

Webflow
webflow.com
Webflowは、ノーコードでカスタムWebサイトをデザイン、構築、公開できる視覚的なWeb開発プラットフォームです。
Hubspot
hubspot.com
HubSpotは、マーケティング、営業、顧客サービス、CRMを統合したプラットフォームで、企業の成長を支援します。
WordPress.com
wordpress.com
WordPress.comは、ブログやウェブサイトを簡単に作成・管理できるプラットフォームです。カスタマイズ可能なテーマやSEOツールを提供します。
Odoo
odoo.com
Odooは、CRM、eコマース、会計、在庫管理などの多機能を持つビジネス管理ソフトウェアです。オープンソース版とエンタープライズ版があります。
Netlify
netlify.com
Netlifyは、ウェブアプリケーションと静的サイトのホスティングおよびサーバーレスバックエンドサービスを提供するプラットフォームです。
Framer
framer.com
Framerは、コーディングなしでインタラクティブなWebサイトを簡単に作成できるプロトタイピングツールです。リアルタイムコラボレーションもサポートしています。
Padlet
padlet.com
Padletは、ユーザーがテキスト、画像、ビデオなどを共有しながらプロジェクトを作成するためのデジタルキャンバスです。
Duda
duda.co
Dudaは、コードなしでWebサイトを迅速に作成・管理できるプラットフォームです。主にデジタルマーケティング機関向けに設計されています。
Builder.io
builder.io
Builder.ioは、デザインを迅速にWebやモバイル体験に変換するためのAI搭載ツールを提供するプラットフォームです。
Plasmic
plasmic.app
Plasmicは、ノーコードでウェブアプリを迅速に構築できるビジュアル開発プラットフォームです。デザイナーと開発者が共同で利用可能です。
Hashnode
hashnode.com
Hashnodeは、開発者がカスタムドメインに最適化されたブログを無料で作成できるコンテンツ作成プラットフォームです。
Dorik
dorik.com
Dorikは、AIを活用したウェブサイトビルダーで、コーディング経験なしで誰でも簡単に美しいウェブサイトを作成できるプラットフォームです。
HostGator
hostgator.com
Hostgatorは、安全で手頃な価格のウェブホスティングを提供し、ブログからビジネスサイトまで幅広いニーズに対応しています。
Superblog
superblog.ai
SuperBlogは、ライティングとコンテンツ作成に特化したプラットフォームで、ユーザーが執筆に集中できるツールを提供します。
Strapi
strapi.io
Strapiは、開発者がカスタムAPIを利用してコンテンツを管理・配信できるオープンソースのヘッドレスCMSです。
Write.as
write.as
Write.asは、シンプルで集中できる執筆環境を提供するアプリで、コンテンツを迅速に作成し、プライバシーを保護します。
Optimizely
optimizely.com
Optimizelyは、企業向けにA/Bテストやパーソナライズ機能を提供するデジタル体験プラットフォームです。
Ycode
ycode.com
Ycodeは、デザイナー、エージェンシー、クライアント間のコラボレーションを促進するノーコード開発プラットフォームです。
Piwigo
piwigo.com
Piwigoは、写真コレクションを効率的に管理・共有するためのオープンソースのアプリです。
Brightspot
brightspot.com
Brightspotは、コンテンツを管理し、複数のプラットフォームでの視聴者エンゲージメントを強化するCMSです。
Sanity.io
sanity.io
Sanity.ioは、開発者やクリエイターが構造化コンテンツを効率よく管理できるヘッドレスCMSです。リアルタイムのコラボレーションもサポートします。
Ontraport
ontraport.com
Ontraportは、ビジネスプロセスの自動化とCRM機能を提供するプラットフォームで、サービス業に特化しています。
Instapage
instapage.com
Instapageは、ユーザーがランディングページを簡単に作成、管理、最適化できるプラットフォームです。分析機能も備えています。
WordPress VIP
wpvip.com
WordPress VIPは、企業向けに設計された高パフォーマンスのコンテンツ管理プラットフォームで、セキュリティとスケーラビリティを提供します。
Pantheon
pantheon.io
Pantheonは、DrupalやWordPressサイトの構築、運営を支援するWebOpsプラットフォームです。開発者向けの各種ツールを提供します。
Contentstack
contentstack.com
Contentstackは、ヘッドレスCMSをベースにしたデジタルエクスペリエンスプラットフォームで、企業がコンテンツを管理・配信するためのツールを提供します。
Postach.io
postach.io
Postach.ioは、さまざまなアプリからコンテンツを作成し、共有できるプラットフォームです。コミュニティやポートフォリオに利用します。
Contentful
contentful.com
Contentfulは、企業が複数のプラットフォームでコンテンツを管理・配信できるヘッドレスCMSです。デジタルエクスペリエンスに柔軟性を提供します。
Morphic
getmorphic.com
Morphicは、ノーコードでウェブサイトデザインと開発を自動化するSaaSプラットフォームです。ブランド管理のためのガイドラインを提供します。
Hygraph
hygraph.com
Hygraphは、GraphQL APIを使用してコンテンツを管理・配信するヘッドレスCMSです。複数のプラットフォームに対応しています。
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