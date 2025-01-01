代替案 - Divhunt

Webflow

Webflow

webflow.com

Webflowは、ノーコードでカスタムWebサイトをデザイン、構築、公開できる視覚的なWeb開発プラットフォームです。

Hubspot

Hubspot

hubspot.com

HubSpotは、マーケティング、営業、顧客サービス、CRMを統合したプラットフォームで、企業の成長を支援します。

WordPress.com

WordPress.com

wordpress.com

WordPress.comは、ブログやウェブサイトを簡単に作成・管理できるプラットフォームです。カスタマイズ可能なテーマやSEOツールを提供します。

Odoo

Odoo

odoo.com

Odooは、CRM、eコマース、会計、在庫管理などの多機能を持つビジネス管理ソフトウェアです。オープンソース版とエンタープライズ版があります。

Netlify

Netlify

netlify.com

Netlifyは、ウェブアプリケーションと静的サイトのホスティングおよびサーバーレスバックエンドサービスを提供するプラットフォームです。

Framer

Framer

framer.com

Framerは、コーディングなしでインタラクティブなWebサイトを簡単に作成できるプロトタイピングツールです。リアルタイムコラボレーションもサポートしています。

Padlet

Padlet

padlet.com

Padletは、ユーザーがテキスト、画像、ビデオなどを共有しながらプロジェクトを作成するためのデジタルキャンバスです。

Duda

Duda

duda.co

Dudaは、コードなしでWebサイトを迅速に作成・管理できるプラットフォームです。主にデジタルマーケティング機関向けに設計されています。

Builder.io

Builder.io

builder.io

Builder.ioは、デザインを迅速にWebやモバイル体験に変換するためのAI搭載ツールを提供するプラットフォームです。

Plasmic

Plasmic

plasmic.app

Plasmicは、ノーコードでウェブアプリを迅速に構築できるビジュアル開発プラットフォームです。デザイナーと開発者が共同で利用可能です。

Hashnode

Hashnode

hashnode.com

Hashnodeは、開発者がカスタムドメインに最適化されたブログを無料で作成できるコンテンツ作成プラットフォームです。

Dorik

Dorik

dorik.com

Dorikは、AIを活用したウェブサイトビルダーで、コーディング経験なしで誰でも簡単に美しいウェブサイトを作成できるプラットフォームです。

HostGator

HostGator

hostgator.com

Hostgatorは、安全で手頃な価格のウェブホスティングを提供し、ブログからビジネスサイトまで幅広いニーズに対応しています。

Superblog

Superblog

superblog.ai

SuperBlogは、ライティングとコンテンツ作成に特化したプラットフォームで、ユーザーが執筆に集中できるツールを提供します。

Strapi

Strapi

strapi.io

Strapiは、開発者がカスタムAPIを利用してコンテンツを管理・配信できるオープンソースのヘッドレスCMSです。

Write.as

Write.as

write.as

Write.asは、シンプルで集中できる執筆環境を提供するアプリで、コンテンツを迅速に作成し、プライバシーを保護します。

Optimizely

Optimizely

optimizely.com

Optimizelyは、企業向けにA/Bテストやパーソナライズ機能を提供するデジタル体験プラットフォームです。

Ycode

Ycode

ycode.com

Ycodeは、デザイナー、エージェンシー、クライアント間のコラボレーションを促進するノーコード開発プラットフォームです。

Piwigo

Piwigo

piwigo.com

Piwigoは、写真コレクションを効率的に管理・共有するためのオープンソースのアプリです。

Brightspot

Brightspot

brightspot.com

Brightspotは、コンテンツを管理し、複数のプラットフォームでの視聴者エンゲージメントを強化するCMSです。

Sanity.io

Sanity.io

sanity.io

Sanity.ioは、開発者やクリエイターが構造化コンテンツを効率よく管理できるヘッドレスCMSです。リアルタイムのコラボレーションもサポートします。

Ontraport

Ontraport

ontraport.com

Ontraportは、ビジネスプロセスの自動化とCRM機能を提供するプラットフォームで、サービス業に特化しています。

Instapage

Instapage

instapage.com

Instapageは、ユーザーがランディングページを簡単に作成、管理、最適化できるプラットフォームです。分析機能も備えています。

WordPress VIP

WordPress VIP

wpvip.com

WordPress VIPは、企業向けに設計された高パフォーマンスのコンテンツ管理プラットフォームで、セキュリティとスケーラビリティを提供します。

Pantheon

Pantheon

pantheon.io

Pantheonは、DrupalやWordPressサイトの構築、運営を支援するWebOpsプラットフォームです。開発者向けの各種ツールを提供します。

Contentstack

Contentstack

contentstack.com

Contentstackは、ヘッドレスCMSをベースにしたデジタルエクスペリエンスプラットフォームで、企業がコンテンツを管理・配信するためのツールを提供します。

Postach.io

Postach.io

postach.io

Postach.ioは、さまざまなアプリからコンテンツを作成し、共有できるプラットフォームです。コミュニティやポートフォリオに利用します。

Contentful

Contentful

contentful.com

Contentfulは、企業が複数のプラットフォームでコンテンツを管理・配信できるヘッドレスCMSです。デジタルエクスペリエンスに柔軟性を提供します。

Morphic

Morphic

getmorphic.com

Morphicは、ノーコードでウェブサイトデザインと開発を自動化するSaaSプラットフォームです。ブランド管理のためのガイドラインを提供します。

Hygraph

Hygraph

hygraph.com

Hygraphは、GraphQL APIを使用してコンテンツを管理・配信するヘッドレスCMSです。複数のプラットフォームに対応しています。

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