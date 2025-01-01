代替案 - Collective Health

Gusto
gusto.com
Gustoは、給与、福利厚生、採用などのHRプロセスを管理するためのオンラインプラットフォームです。
ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Nowは、給与、福利厚生、人材管理などのHR機能を統合し、効率的な業務運営をサポートするクラウドベースのプラットフォームです。
Rippling
rippling.com
Ripplingは、HR、IT、財務を効率的に管理できるプラットフォームで、従業員のライフサイクルを一元化します。
Paylocity
paylocity.com
Paylocityは、給与計算、福利厚生、タレント管理を効率化するHRソフトウェアです。従業員が自己管理できるポータルも提供します。
Paycor
paycor.com
Paycorは人材管理を効率化するプラットフォームで、従業員データの一元管理や給与プロセスの自動化などを提供します。
Zimyo
zimyo.com
Zimyoは、人事業務を効率化するための包括的なHRプラットフォームで、勤怠管理、給与処理、採用管理などを提供します。
OnPay
onpay.com
OnPayは、中小企業向けの給与および人事管理ソフトウェアで、タスクの自動化とデータ同期を提供します。
Warp
joinwarp.com
Warpは創業者向けの現代的な給与、コンプライアンス、福利厚生プラットフォームです。州税登録とコンプライアンスを自動化します。
Namely
namely.com
Namelyは、人事、給与、福利厚生、タレント管理を統合したプラットフォームで、企業のHR運用を効率化します。
Bayzat
bayzat.com
Bayzatは人材管理、給与処理、保険手続きの効率化を支援するプラットフォームで、企業と従業員の体験を向上させます。
Forma
joinforma.com
Formaは、企業が柔軟な福利厚生プログラムを設計・管理できるプラットフォームです。従業員に多様な選択肢を提供します。
Alight
alight.com
Alightアプリは、従業員が雇用主の給付を管理し、健康や退職情報にアクセスできるツールです。
Circula
circula.com
Circulaは従業員の費用管理アプリで、旅行費用やクレジットカード、福利厚生の支払いを簡素化し、コンプライアンスを確保します。
Netchex
netchex.com
NetChexは、HRおよび給与管理を簡素化する中小企業向けの包括的なソリューションです。給与処理や労働力管理をサポートします。
Zenefits
zenefits.com
Zenefitsは、企業向けに人事管理、福利厚生、給与処理、従業員のオンボーディングなどをサポートするクラウドベースのHRプラットフォームです。
CharlieHR
charliehr.com
CharlieHRは、従業員データの管理や時間追跡を効率的に行うHR管理プラットフォームです。シンプルで使いやすいインターフェイスを提供します。
Employee Navigator
employeenavigator.com
従業員ナビゲーターは、福利厚生の管理、オンボーディング、コンプライアンスを簡素化するプラットフォームです。
Sequoia One
one.sequoia.com
Sequoia Oneは、企業の人材管理や福利厚生を合理化し、成長をサポートするプラットフォームです。
Empeon
empeon.com
Empeonは、人事と給与計算を一元管理できるプラットフォームです。ユーザーはスケジュールやタスクを簡単に管理できます。
Cocoon
cocoon.com
Cocoonは、従業員の休暇管理を簡素化するプラットフォームで、コンプライアンスや給与に関する手続きを自動化します。
Sharecare
sharecare.com
Sharecareは、ユーザーが健康を管理し、目標を設定し、ライフスタイルを改善するためのデジタルヘルスプラットフォームです。
Arcoro
arcoro.com
Arcoroは建設業向けのHRソフトウェアを提供し、採用、管理、成長を支援します。モジュール式で、一元管理が可能です。
PrimePay
primepay.com
PrimePayは、中小企業向けの給与管理とHRソリューションを提供し、給与プロセスを簡素化して従業員の満足度を向上させます。
ekincare
ekincare.com
ekincareは企業向けの健康管理プラットフォームで、健康チェックやメンタルヘルスサービスを提供し、医療費削減を支援します。
GoCo
goco.io
GoCoは、人事データを管理し、ワークフローをカスタマイズするための統合クラウドベースHRプラットフォームです。
Healthysure
healthysure.in
Healthysureアプリは、健康保険やウェルネスプログラムの管理を支援し、医療サービスの検索や費用追跡を簡素化します。
Benefitfocus
benefitfocus.com
Benefitfocusは、福利厚生の管理を簡素化し、従業員が健康と財務の利益を理解・利用しやすくするアプリです。
Benepass
getbenepass.com
BenePassは、従業員のニーズに応じて福利厚生をカスタマイズし、管理するためのプラットフォームです。
Decisely
decisely.com
Deciselyは、小規模企業向けの統合型人事ソリューションを提供し、健康保険や給与管理を一つのプラットフォームで簡素化します。
G-P
globalization-partners.com
G-Pは、180カ国以上での雇用、管理、給与支払いをサポートし、HRおよび法令遵守を簡素化するグローバル雇用プラットフォームです。
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