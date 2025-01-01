代替案 - Collective Health

Gusto

Gusto

gusto.com

Gustoは、給与、福利厚生、採用などのHRプロセスを管理するためのオンラインプラットフォームです。

ADP Workforce Now

ADP Workforce Now

adp.com

ADP Workforce Nowは、給与、福利厚生、人材管理などのHR機能を統合し、効率的な業務運営をサポートするクラウドベースのプラットフォームです。

Rippling

Rippling

rippling.com

Ripplingは、HR、IT、財務を効率的に管理できるプラットフォームで、従業員のライフサイクルを一元化します。

Paylocity

Paylocity

paylocity.com

Paylocityは、給与計算、福利厚生、タレント管理を効率化するHRソフトウェアです。従業員が自己管理できるポータルも提供します。

Paycor

Paycor

paycor.com

Paycorは人材管理を効率化するプラットフォームで、従業員データの一元管理や給与プロセスの自動化などを提供します。

Zimyo

Zimyo

zimyo.com

Zimyoは、人事業務を効率化するための包括的なHRプラットフォームで、勤怠管理、給与処理、採用管理などを提供します。

OnPay

OnPay

onpay.com

OnPayは、中小企業向けの給与および人事管理ソフトウェアで、タスクの自動化とデータ同期を提供します。

Warp

Warp

joinwarp.com

Warpは創業者向けの現代的な給与、コンプライアンス、福利厚生プラットフォームです。州税登録とコンプライアンスを自動化します。

Namely

Namely

namely.com

Namelyは、人事、給与、福利厚生、タレント管理を統合したプラットフォームで、企業のHR運用を効率化します。

Bayzat

Bayzat

bayzat.com

Bayzatは人材管理、給与処理、保険手続きの効率化を支援するプラットフォームで、企業と従業員の体験を向上させます。

Forma

Forma

joinforma.com

Formaは、企業が柔軟な福利厚生プログラムを設計・管理できるプラットフォームです。従業員に多様な選択肢を提供します。

Alight

Alight

alight.com

Alightアプリは、従業員が雇用主の給付を管理し、健康や退職情報にアクセスできるツールです。

Circula

Circula

circula.com

Circulaは従業員の費用管理アプリで、旅行費用やクレジットカード、福利厚生の支払いを簡素化し、コンプライアンスを確保します。

Netchex

Netchex

netchex.com

NetChexは、HRおよび給与管理を簡素化する中小企業向けの包括的なソリューションです。給与処理や労働力管理をサポートします。

Zenefits

Zenefits

zenefits.com

Zenefitsは、企業向けに人事管理、福利厚生、給与処理、従業員のオンボーディングなどをサポートするクラウドベースのHRプラットフォームです。

CharlieHR

CharlieHR

charliehr.com

CharlieHRは、従業員データの管理や時間追跡を効率的に行うHR管理プラットフォームです。シンプルで使いやすいインターフェイスを提供します。

Employee Navigator

Employee Navigator

employeenavigator.com

従業員ナビゲーターは、福利厚生の管理、オンボーディング、コンプライアンスを簡素化するプラットフォームです。

Sequoia One

Sequoia One

one.sequoia.com

Sequoia Oneは、企業の人材管理や福利厚生を合理化し、成長をサポートするプラットフォームです。

Empeon

Empeon

empeon.com

Empeonは、人事と給与計算を一元管理できるプラットフォームです。ユーザーはスケジュールやタスクを簡単に管理できます。

Cocoon

Cocoon

cocoon.com

Cocoonは、従業員の休暇管理を簡素化するプラットフォームで、コンプライアンスや給与に関する手続きを自動化します。

Sharecare

Sharecare

sharecare.com

Sharecareは、ユーザーが健康を管理し、目標を設定し、ライフスタイルを改善するためのデジタルヘルスプラットフォームです。

Arcoro

Arcoro

arcoro.com

Arcoroは建設業向けのHRソフトウェアを提供し、採用、管理、成長を支援します。モジュール式で、一元管理が可能です。

PrimePay

PrimePay

primepay.com

PrimePayは、中小企業向けの給与管理とHRソリューションを提供し、給与プロセスを簡素化して従業員の満足度を向上させます。

ekincare

ekincare

ekincare.com

ekincareは企業向けの健康管理プラットフォームで、健康チェックやメンタルヘルスサービスを提供し、医療費削減を支援します。

GoCo

GoCo

goco.io

GoCoは、人事データを管理し、ワークフローをカスタマイズするための統合クラウドベースHRプラットフォームです。

Healthysure

Healthysure

healthysure.in

Healthysureアプリは、健康保険やウェルネスプログラムの管理を支援し、医療サービスの検索や費用追跡を簡素化します。

Benefitfocus

Benefitfocus

benefitfocus.com

Benefitfocusは、福利厚生の管理を簡素化し、従業員が健康と財務の利益を理解・利用しやすくするアプリです。

Benepass

Benepass

getbenepass.com

BenePassは、従業員のニーズに応じて福利厚生をカスタマイズし、管理するためのプラットフォームです。

Decisely

Decisely

decisely.com

Deciselyは、小規模企業向けの統合型人事ソリューションを提供し、健康保険や給与管理を一つのプラットフォームで簡素化します。

G-P

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G-Pは、180カ国以上での雇用、管理、給与支払いをサポートし、HRおよび法令遵守を簡素化するグローバル雇用プラットフォームです。

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