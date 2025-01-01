代替案 - CoConstruct

Matterport
matterport.com
Matterportは建物を3Dデジタルモデルに変換し、バーチャルツアーや平面図を作成するアプリです。
CompanyCam
companycam.com
CompanyCamは、請負業者向けの写真管理アプリで、プロジェクトの写真を整理・共有し、コミュニケーションを円滑にします。
Buildertrend
buildertrend.com
Buildertrendは住宅建設プロジェクトを管理するソフトウェアで、請負業者がプロジェクト、財務、顧客関係を効率的に管理できるようにします。
JobNimbus
jobnimbus.com
JobNimbusは、屋根業界向けのCRMおよびプロジェクト管理ツールで、業務運営を効率化するクラウドベースのアプリです。
SafetyCulture
safetyculture.com
SafetyCultureは、検査や監査、リスク評価に使用できるカスタマイズ可能なチェックリストを提供し、安全性やコンプライアンスを管理するためのアプリです。
Procore
procore.com
Procoreは、建設プロジェクトの管理を行うソフトウェアで、計画からクローズアウトまでのプロセスを支援します。
Fieldwire
fieldwire.com
Fieldwireは建設現場の管理ソフトウェアで、リアルタイムで情報共有し、タスクを管理するためのプラットフォームを提供します。
JobTread
jobtread.com
JobTreadは、建設プロジェクトの管理を簡素化し、スケジュールやタスクをリアルタイムで管理できるソフトウェアです。
ArcSite
arcsite.com
ArcSiteは、iPadやAndroidタブレットでプロ仕様の図面を作成し、コスト計算や提案を自動生成するモバイルアプリです。
Kraaft
kraaft.co
Kraaftは、現場で働くチーム向けのインスタントメッセージアプリです。SMSのように簡単で、仕事の情報を整理できます。
Knowify
knowify.com
Knowifyは、商業請負業者や住宅リモデラー向けの建設管理プラットフォームで、プロジェクトと契約の管理を効率化します。
PlanHub
planhub.com
PlanHubは、ゼネコンと下請業者向けのプロジェクト管理および入札システムです。プロジェクトの発見、入札管理、ドキュメント整理が行えます。
Sage Intacct
intacct.com
Sage Intacctは、会計業務を効率化するクラウドベースの財務管理プラットフォームで、各種の財務プロセスや報告機能を提供します。
OpenSpace
openspace.ai
OpenSpaceは、建設現場の記録と分析を行うツールで、360度カメラを使用して進捗を追跡し、リアルタイムで情報を整理します。
Acumatica
acumatica.com
Acumaticaは、中小企業向けのクラウドベースのERPソリューションで、財務管理や在庫管理などを統合し、業務の効率化を支援します。
Sitemax Systems
sitemaxsystems.com
SiteMax Systemsは、建設プロジェクト管理のためのアプリで、日報、安全管理、タイムカードなどの機能を提供します。
BuildingConnected
buildingconnected.com
BuildingConnectedは、建設業界の入札プロセスを効率化するためのWebベースの管理ソフトウェアです。
Raken
rakenapp.com
Rakenは、建設業向けのフィールド管理アプリで、プロジェクトデータをリアルタイムで収集・管理します。安全性や品質を向上させるツールを提供します。
PlanRadar
planradar.com
PlanRadarは、建設および不動産プロジェクトのドキュメント管理、タスク管理、コミュニケーションをデジタル化するプラットフォームです。
Estimator360
estimator360.com
Estimator360は、現場からクラウドで建設の見積もりと管理を行うソフトウェアです。無限の見積もりとプロジェクトをサポートします。
SiteCapture
sitecapture.com
SiteCaptureは、プロジェクト管理とデータ収集を支援するモバイルおよびWebアプリです。チームは現場での効率を高め、必要なドキュメントを一度でキャプチャできます。
Ressio Software
ressiosoftware.com
Ressioは、建設管理のためのソフトウェアで、プロジェクトの財務管理、タスク実行、文書管理、チームとのコラボレーションを円滑にします。
Higharc
higharc.com
Higharcは住宅デザインと建設プロセスを変革するテクノロジー企業で、3Dモデリングやリアルタイムコスト見積もりを提供するプラットフォームです。
Buildxact
buildxact.com
Buildxactは、建設業者向けの見積もりとプロジェクト管理ソフトウェアで、効率的な作業フローを支援します。
Buildern
buildern.com
Buildernは、住宅及び商業建設プロジェクト管理のための総合ソフトウェアで、管理業務を効率化します。
GoCanvas
gocanvas.com
GoCanvasは、業務プロセスを自動化し、データ収集を効率化するためのモバイルアプリで、フィールドチームとオフィスをつなぎます。
Clear Estimates
clearestimates.com
Clear Estimatesは、建設請負業者向けの見積もりソフトウェアで、顧客や材料の管理、提案書の作成が可能です。
StructionSite
structionsite.com
StructionSiteは、建設現場の写真を自動で整理し、進捗を記録・分析するアプリです。360度のドキュメントが可能です。
Fonn
fonn.com
Fonnは、建設チームのための使いやすいプロジェクト管理ソフトウェアで、効率向上とミスの削減を支援します。
Sitedrive
sitedrive.com
Sitedriveは、現場のスケジュール管理や進捗追跡を行えるアプリで、役割別ビューや条件管理機能を提供します。
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