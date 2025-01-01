代替案 - CoConstruct

Matterport

Matterport

matterport.com

Matterportは建物を3Dデジタルモデルに変換し、バーチャルツアーや平面図を作成するアプリです。

CompanyCam

CompanyCam

companycam.com

CompanyCamは、請負業者向けの写真管理アプリで、プロジェクトの写真を整理・共有し、コミュニケーションを円滑にします。

Buildertrend

Buildertrend

buildertrend.com

Buildertrendは住宅建設プロジェクトを管理するソフトウェアで、請負業者がプロジェクト、財務、顧客関係を効率的に管理できるようにします。

JobNimbus

JobNimbus

jobnimbus.com

JobNimbusは、屋根業界向けのCRMおよびプロジェクト管理ツールで、業務運営を効率化するクラウドベースのアプリです。

SafetyCulture

SafetyCulture

safetyculture.com

SafetyCultureは、検査や監査、リスク評価に使用できるカスタマイズ可能なチェックリストを提供し、安全性やコンプライアンスを管理するためのアプリです。

Procore

Procore

procore.com

Procoreは、建設プロジェクトの管理を行うソフトウェアで、計画からクローズアウトまでのプロセスを支援します。

Fieldwire

Fieldwire

fieldwire.com

Fieldwireは建設現場の管理ソフトウェアで、リアルタイムで情報共有し、タスクを管理するためのプラットフォームを提供します。

JobTread

JobTread

jobtread.com

JobTreadは、建設プロジェクトの管理を簡素化し、スケジュールやタスクをリアルタイムで管理できるソフトウェアです。

ArcSite

ArcSite

arcsite.com

ArcSiteは、iPadやAndroidタブレットでプロ仕様の図面を作成し、コスト計算や提案を自動生成するモバイルアプリです。

Kraaft

Kraaft

kraaft.co

Kraaftは、現場で働くチーム向けのインスタントメッセージアプリです。SMSのように簡単で、仕事の情報を整理できます。

Knowify

Knowify

knowify.com

Knowifyは、商業請負業者や住宅リモデラー向けの建設管理プラットフォームで、プロジェクトと契約の管理を効率化します。

PlanHub

PlanHub

planhub.com

PlanHubは、ゼネコンと下請業者向けのプロジェクト管理および入札システムです。プロジェクトの発見、入札管理、ドキュメント整理が行えます。

Sage Intacct

Sage Intacct

intacct.com

Sage Intacctは、会計業務を効率化するクラウドベースの財務管理プラットフォームで、各種の財務プロセスや報告機能を提供します。

OpenSpace

OpenSpace

openspace.ai

OpenSpaceは、建設現場の記録と分析を行うツールで、360度カメラを使用して進捗を追跡し、リアルタイムで情報を整理します。

Acumatica

Acumatica

acumatica.com

Acumaticaは、中小企業向けのクラウドベースのERPソリューションで、財務管理や在庫管理などを統合し、業務の効率化を支援します。

Sitemax Systems

Sitemax Systems

sitemaxsystems.com

SiteMax Systemsは、建設プロジェクト管理のためのアプリで、日報、安全管理、タイムカードなどの機能を提供します。

BuildingConnected

BuildingConnected

buildingconnected.com

BuildingConnectedは、建設業界の入札プロセスを効率化するためのWebベースの管理ソフトウェアです。

Raken

Raken

rakenapp.com

Rakenは、建設業向けのフィールド管理アプリで、プロジェクトデータをリアルタイムで収集・管理します。安全性や品質を向上させるツールを提供します。

PlanRadar

PlanRadar

planradar.com

PlanRadarは、建設および不動産プロジェクトのドキュメント管理、タスク管理、コミュニケーションをデジタル化するプラットフォームです。

Estimator360

Estimator360

estimator360.com

Estimator360は、現場からクラウドで建設の見積もりと管理を行うソフトウェアです。無限の見積もりとプロジェクトをサポートします。

SiteCapture

SiteCapture

sitecapture.com

SiteCaptureは、プロジェクト管理とデータ収集を支援するモバイルおよびWebアプリです。チームは現場での効率を高め、必要なドキュメントを一度でキャプチャできます。

Ressio Software

Ressio Software

ressiosoftware.com

Ressioは、建設管理のためのソフトウェアで、プロジェクトの財務管理、タスク実行、文書管理、チームとのコラボレーションを円滑にします。

Higharc

Higharc

higharc.com

Higharcは住宅デザインと建設プロセスを変革するテクノロジー企業で、3Dモデリングやリアルタイムコスト見積もりを提供するプラットフォームです。

Buildxact

Buildxact

buildxact.com

Buildxactは、建設業者向けの見積もりとプロジェクト管理ソフトウェアで、効率的な作業フローを支援します。

Buildern

Buildern

buildern.com

Buildernは、住宅及び商業建設プロジェクト管理のための総合ソフトウェアで、管理業務を効率化します。

GoCanvas

GoCanvas

gocanvas.com

GoCanvasは、業務プロセスを自動化し、データ収集を効率化するためのモバイルアプリで、フィールドチームとオフィスをつなぎます。

Clear Estimates

Clear Estimates

clearestimates.com

Clear Estimatesは、建設請負業者向けの見積もりソフトウェアで、顧客や材料の管理、提案書の作成が可能です。

StructionSite

StructionSite

structionsite.com

StructionSiteは、建設現場の写真を自動で整理し、進捗を記録・分析するアプリです。360度のドキュメントが可能です。

Fonn

Fonn

fonn.com

Fonnは、建設チームのための使いやすいプロジェクト管理ソフトウェアで、効率向上とミスの削減を支援します。

Sitedrive

Sitedrive

sitedrive.com

Sitedriveは、現場のスケジュール管理や進捗追跡を行えるアプリで、役割別ビューや条件管理機能を提供します。

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