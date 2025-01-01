代替案 - Clear Estimates

Buildertrend
buildertrend.com
Buildertrendは住宅建設プロジェクトを管理するソフトウェアで、請負業者がプロジェクト、財務、顧客関係を効率的に管理できるようにします。
JobNimbus
jobnimbus.com
JobNimbusは、屋根業界向けのCRMおよびプロジェクト管理ツールで、業務運営を効率化するクラウドベースのアプリです。
Procore
procore.com
Procoreは、建設プロジェクトの管理を行うソフトウェアで、計画からクローズアウトまでのプロセスを支援します。
JobTread
jobtread.com
JobTreadは、建設プロジェクトの管理を簡素化し、スケジュールやタスクをリアルタイムで管理できるソフトウェアです。
ArcSite
arcsite.com
ArcSiteは、iPadやAndroidタブレットでプロ仕様の図面を作成し、コスト計算や提案を自動生成するモバイルアプリです。
Knowify
knowify.com
Knowifyは、商業請負業者や住宅リモデラー向けの建設管理プラットフォームで、プロジェクトと契約の管理を効率化します。
PlanHub
planhub.com
PlanHubは、ゼネコンと下請業者向けのプロジェクト管理および入札システムです。プロジェクトの発見、入札管理、ドキュメント整理が行えます。
BuildingConnected
buildingconnected.com
BuildingConnectedは、建設業界の入札プロセスを効率化するためのWebベースの管理ソフトウェアです。
CoConstruct
coconstruct.com
CoConstructは、建設業界向けの包括的な管理ソフトウェアで、プロジェクト管理、CRM、会計機能を統合し、効率的な運用をサポートします。
Estimator360
estimator360.com
Estimator360は、現場からクラウドで建設の見積もりと管理を行うソフトウェアです。無限の見積もりとプロジェクトをサポートします。
SiteCapture
sitecapture.com
SiteCaptureは、プロジェクト管理とデータ収集を支援するモバイルおよびWebアプリです。チームは現場での効率を高め、必要なドキュメントを一度でキャプチャできます。
Ressio Software
ressiosoftware.com
Ressioは、建設管理のためのソフトウェアで、プロジェクトの財務管理、タスク実行、文書管理、チームとのコラボレーションを円滑にします。
Higharc
higharc.com
Higharcは住宅デザインと建設プロセスを変革するテクノロジー企業で、3Dモデリングやリアルタイムコスト見積もりを提供するプラットフォームです。
Buildxact
buildxact.com
Buildxactは、建設業者向けの見積もりとプロジェクト管理ソフトウェアで、効率的な作業フローを支援します。
Buildern
buildern.com
Buildernは、住宅及び商業建設プロジェクト管理のための総合ソフトウェアで、管理業務を効率化します。
WERX
werxapp.com
WERXは、建設プロジェクトの管理を簡素化し、予算やコスト見積もりの作成・追跡を行うアプリです。QuickBooks Onlineと統合されています。
Handoff
handoff.ai
Handoffは、住宅リフォーム業者向けのAI見積もりソフトで、正確な見積もり作成、提案書の送信、デジタル請求書の管理を支援します。
Countfire
countfire.com
Countfireは、電気工事の見積もりを自動化し、正確さと効率を向上させるソフトウェアです。
SubcontractorHub
subcontractorhub.com
SubContractorHubは、下請業者の管理を効率化するプラットフォームで、情報管理、進捗追踪、コミュニケーションをサポートします。
Projul
projul.com
Projulは建設管理ソフトで、プロジェクト、顧客、請求書を一元管理し、業務を効率化するツールです。
BidLight
bidlight.com
BidLightは、建築家や設計者が3Dデザインの労働、設備、材料コストを見積もり、クライアントと共有できるウェブベースのビューワーです。
Northspyre
northspyre.com
Northspyreは、不動産開発チームがデータに基づく意思決定を行い、プロジェクト管理を効率化するクラウドプラットフォームです。
Estimate Rocket
estimaterocket.com
Estimate Rocketは、サービス契約ビジネスを効率化し、見積もりから請求までの管理をサポートするアプリです。
Robaws
robaws.com
Robawsは、建設業向けのクラウドERPアプリで、プロジェクト管理、労働力管理、在庫管理を簡単に行えます。
RedTeam
redteam.com
RedTeamは、建設管理ソフトウェアで、品質の高いプロジェクトを安全かつ期限内に完了するためのツールを提供します。
ContractComplete
contractcomplete.com
ContractCompleteは、建設入札管理ソフトで、契約ワークフローのサポートや請求書管理を提供します。入札や契約編集が簡単に行えます。
247PRO
247pro.com
247PROは、請負業者やリモデリング企業向けの見積もり・プロジェクト管理ソフトウェアで、提案書作成や資材リスト生成をサポートします。
Buildee
gobuildee.com
Buildeeは、PDF青写真から建設プロジェクトに必要な材料を迅速に測定・カウントするための建設積算ソフトウェアです。
canibuild
canibuild.com
canibuildアプリは、建設プロジェクトを評価・管理し、情報に基づく意思決定を支援するツールを提供します。
LiveCosts
livecosts.com
LiveCostsは、建設プロジェクトのコスト管理を自動化し、リアルタイムでの财務データの追跡と管理を可能にするソフトウェアです。
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