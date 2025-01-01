代替案 - Clear Estimates

Buildertrend

Buildertrend

buildertrend.com

Buildertrendは住宅建設プロジェクトを管理するソフトウェアで、請負業者がプロジェクト、財務、顧客関係を効率的に管理できるようにします。

JobNimbus

JobNimbus

jobnimbus.com

JobNimbusは、屋根業界向けのCRMおよびプロジェクト管理ツールで、業務運営を効率化するクラウドベースのアプリです。

Procore

Procore

procore.com

Procoreは、建設プロジェクトの管理を行うソフトウェアで、計画からクローズアウトまでのプロセスを支援します。

JobTread

JobTread

jobtread.com

JobTreadは、建設プロジェクトの管理を簡素化し、スケジュールやタスクをリアルタイムで管理できるソフトウェアです。

ArcSite

ArcSite

arcsite.com

ArcSiteは、iPadやAndroidタブレットでプロ仕様の図面を作成し、コスト計算や提案を自動生成するモバイルアプリです。

Knowify

Knowify

knowify.com

Knowifyは、商業請負業者や住宅リモデラー向けの建設管理プラットフォームで、プロジェクトと契約の管理を効率化します。

PlanHub

PlanHub

planhub.com

PlanHubは、ゼネコンと下請業者向けのプロジェクト管理および入札システムです。プロジェクトの発見、入札管理、ドキュメント整理が行えます。

BuildingConnected

BuildingConnected

buildingconnected.com

BuildingConnectedは、建設業界の入札プロセスを効率化するためのWebベースの管理ソフトウェアです。

CoConstruct

CoConstruct

coconstruct.com

CoConstructは、建設業界向けの包括的な管理ソフトウェアで、プロジェクト管理、CRM、会計機能を統合し、効率的な運用をサポートします。

Estimator360

Estimator360

estimator360.com

Estimator360は、現場からクラウドで建設の見積もりと管理を行うソフトウェアです。無限の見積もりとプロジェクトをサポートします。

SiteCapture

SiteCapture

sitecapture.com

SiteCaptureは、プロジェクト管理とデータ収集を支援するモバイルおよびWebアプリです。チームは現場での効率を高め、必要なドキュメントを一度でキャプチャできます。

Ressio Software

Ressio Software

ressiosoftware.com

Ressioは、建設管理のためのソフトウェアで、プロジェクトの財務管理、タスク実行、文書管理、チームとのコラボレーションを円滑にします。

Higharc

Higharc

higharc.com

Higharcは住宅デザインと建設プロセスを変革するテクノロジー企業で、3Dモデリングやリアルタイムコスト見積もりを提供するプラットフォームです。

Buildxact

Buildxact

buildxact.com

Buildxactは、建設業者向けの見積もりとプロジェクト管理ソフトウェアで、効率的な作業フローを支援します。

Buildern

Buildern

buildern.com

Buildernは、住宅及び商業建設プロジェクト管理のための総合ソフトウェアで、管理業務を効率化します。

WERX

WERX

werxapp.com

WERXは、建設プロジェクトの管理を簡素化し、予算やコスト見積もりの作成・追跡を行うアプリです。QuickBooks Onlineと統合されています。

Handoff

Handoff

handoff.ai

Handoffは、住宅リフォーム業者向けのAI見積もりソフトで、正確な見積もり作成、提案書の送信、デジタル請求書の管理を支援します。

Countfire

Countfire

countfire.com

Countfireは、電気工事の見積もりを自動化し、正確さと効率を向上させるソフトウェアです。

SubcontractorHub

SubcontractorHub

subcontractorhub.com

SubContractorHubは、下請業者の管理を効率化するプラットフォームで、情報管理、進捗追踪、コミュニケーションをサポートします。

Projul

Projul

projul.com

Projulは建設管理ソフトで、プロジェクト、顧客、請求書を一元管理し、業務を効率化するツールです。

BidLight

BidLight

bidlight.com

BidLightは、建築家や設計者が3Dデザインの労働、設備、材料コストを見積もり、クライアントと共有できるウェブベースのビューワーです。

Northspyre

Northspyre

northspyre.com

Northspyreは、不動産開発チームがデータに基づく意思決定を行い、プロジェクト管理を効率化するクラウドプラットフォームです。

Estimate Rocket

Estimate Rocket

estimaterocket.com

Estimate Rocketは、サービス契約ビジネスを効率化し、見積もりから請求までの管理をサポートするアプリです。

Robaws

Robaws

robaws.com

Robawsは、建設業向けのクラウドERPアプリで、プロジェクト管理、労働力管理、在庫管理を簡単に行えます。

RedTeam

RedTeam

redteam.com

RedTeamは、建設管理ソフトウェアで、品質の高いプロジェクトを安全かつ期限内に完了するためのツールを提供します。

ContractComplete

ContractComplete

contractcomplete.com

ContractCompleteは、建設入札管理ソフトで、契約ワークフローのサポートや請求書管理を提供します。入札や契約編集が簡単に行えます。

247PRO

247PRO

247pro.com

247PROは、請負業者やリモデリング企業向けの見積もり・プロジェクト管理ソフトウェアで、提案書作成や資材リスト生成をサポートします。

Buildee

Buildee

gobuildee.com

Buildeeは、PDF青写真から建設プロジェクトに必要な材料を迅速に測定・カウントするための建設積算ソフトウェアです。

canibuild

canibuild

canibuild.com

canibuildアプリは、建設プロジェクトを評価・管理し、情報に基づく意思決定を支援するツールを提供します。

LiveCosts

LiveCosts

livecosts.com

LiveCostsは、建設プロジェクトのコスト管理を自動化し、リアルタイムでの财務データの追跡と管理を可能にするソフトウェアです。

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