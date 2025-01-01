代替案 - Certopus

Credly

Credly

credly.com

Credlyは、デジタル資格情報やバッジを作成、管理、追跡するためのプラットフォームです。組織向けにカスタマイズ可能で、安全に資格を提供します。

TruScholar

TruScholar

truscholar.io

Truscholarは、教育機関や組織がデジタル資格を発行、管理、検証するためのプラットフォームです。ブロックチェーン技術を活用しています。

Sertifier

Sertifier

sertifier.com

Sertifierは、デジタル証明書やバッジの作成、管理、検証を行うプラットフォームです。多様な業界で活用されています。

Certifier

Certifier

certifier.io

Certifierはデジタル証明書の作成、管理、配布を効率化するプラットフォームです。幅広いテンプレートとカスタマイズ機能を提供します。

Give My Certificate

Give My Certificate

givemycertificate.com

Give My Certificateは、デジタル証明書とバッジの作成、発行、管理、追跡ができるユーザーフレンドリーなプラットフォームです。

Expiration Reminder

Expiration Reminder

expirationreminder.net

有効期限リマインダーは、文書や資格の期限を追跡・管理し、自動通知を送信するプラットフォームです。

Virtualbadge

Virtualbadge

virtualbadge.io

Virtualbadgeは、教育機関向けの証明書管理ソフトウェアで、デジタル証明書をデザイン、送信、管理できます。

Accredible

Accredible

accredible.com

Accredibleはデジタル資格情報を安全に発行、管理、検証するプラットフォームで、大学や企業が使っています。

CredSure

CredSure

credsure.io

CredSureは、デジタル資格情報の発行、管理、追跡をサポートするプラットフォームです。安全性と即時検証を提供します。

Accredify

Accredify

accredify.io

Accredifyは、デジタルドキュメントを発行・検証するプラットフォームで、組織の信頼性を高め、文書管理を簡素化します。

NetCredential

NetCredential

netcredential.com

NetCredentialは、デジタル証明書の作成、配布、共有、検証を簡単にするアプリです。組織や雇用者、学習者が利用できます。

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