代替案 - Certopus

Credly
credly.com
Credlyは、デジタル資格情報やバッジを作成、管理、追跡するためのプラットフォームです。組織向けにカスタマイズ可能で、安全に資格を提供します。
TruScholar
truscholar.io
Truscholarは、教育機関や組織がデジタル資格を発行、管理、検証するためのプラットフォームです。ブロックチェーン技術を活用しています。
Sertifier
sertifier.com
Sertifierは、デジタル証明書やバッジの作成、管理、検証を行うプラットフォームです。多様な業界で活用されています。
Certifier
certifier.io
Certifierはデジタル証明書の作成、管理、配布を効率化するプラットフォームです。幅広いテンプレートとカスタマイズ機能を提供します。
Give My Certificate
givemycertificate.com
Give My Certificateは、デジタル証明書とバッジの作成、発行、管理、追跡ができるユーザーフレンドリーなプラットフォームです。
Expiration Reminder
expirationreminder.net
有効期限リマインダーは、文書や資格の期限を追跡・管理し、自動通知を送信するプラットフォームです。
Virtualbadge
virtualbadge.io
Virtualbadgeは、教育機関向けの証明書管理ソフトウェアで、デジタル証明書をデザイン、送信、管理できます。
Accredible
accredible.com
Accredibleはデジタル資格情報を安全に発行、管理、検証するプラットフォームで、大学や企業が使っています。
CredSure
credsure.io
CredSureは、デジタル資格情報の発行、管理、追跡をサポートするプラットフォームです。安全性と即時検証を提供します。
Accredify
accredify.io
Accredifyは、デジタルドキュメントを発行・検証するプラットフォームで、組織の信頼性を高め、文書管理を簡素化します。
NetCredential
netcredential.com
NetCredentialは、デジタル証明書の作成、配布、共有、検証を簡単にするアプリです。組織や雇用者、学習者が利用できます。
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