代替案 - CentralReach

SimplePractice
simplepractice.com
SimplePracticeは、ヘルスケア提供者向けのEHRソフトウェアと実践管理ツールを提供し、事業管理を支援します。
Doctolib
doctolib.fr
Doctolibは、医師とのオンライン予約を簡単に行えるアプリで、患者が医療サービスを効率的に利用するためのプラットフォームです。
Happify
happify.com
Happifyは、ポジティブ心理学やCBTに基づいたアクティビティやゲームを通じて、ストレスや不安の管理を手助けするメンタルヘルスアプリです。
AdvancedMD
advancedmd.com
AdvancedMDは、医療業務と患者管理を統合するクラウド基盤の電子健康記録（EHR）および管理システムです。
Valant
valant.io
Valantは行動医療専用のEHRシステムで、患者管理、テレヘルス、請求処理、成果測定などの機能を提供し、効率的な運営をサポートします。
TherapyNotes
therapynotes.com
TherapyNotesは、メンタルヘルスのための電子健康記録と実践管理ソフトウェアで、スケジューリングや請求管理を容易にします。
Practice Fusion
practicefusion.com
Practice Fusionは、医師と患者向けのクラウドベースの電子健康記録（EHR）プラットフォームです。医療ワークフローを改善し、患者ケアをサポートします。
CollaborateMD
collaboratemd.com
CollaborateMDは、医療請求や管理プロセスを支援するアプリで、クレーム追跡、予約管理、エラー分析などの機能があります。
Weave
getweave.com
Weaveは、電話システムと成長ツールを統合したプラットフォームで、新規患者獲得や収益向上を支援します。
Quenza
quenza.com
Quenzaはコーチとメンタルヘルスの専門家向けのアプリで、クライアントとのエンゲージメントを促進する課題やプログラムを提供します。
Nabla
nabla.com
NABLAは、医療専門家を支援し、臨床文書作成や管理を自動化するAIアシスタントです。患者ケアを向上させることを目的としています。
TheraNest
theranest.com
TheraNestは、メンタルヘルス専門家のための実践管理ソフトウェアで、スケジューリング、請求、文書管理を簡素化します。
Jane
jane.app
ジェーンは、医療提供者のための健康管理プラットフォームで、予約管理、請求、患者記録、コミュニケーション機能を統合しています。
Lyra
lyrahealth.com
ライラは、メンタルヘルスのニーズに応えるアプリで、ストレスや不安を管理するためのリソースを提供します。ユーザーは専門家との連絡も可能です。
Supanote
supanote.ai
Supanoteはセラピスト向けに進捗ノートを自動生成するAIツールです。音声を聞いて記録し、様々な形式でノートを作成します。
Wellscribe
wellscribe.in
Wellscribeは、小規模クリニック向けの電子カルテプラットフォームで、患者情報管理や処方のデジタル化を支援します。
Rectangle Health
rectanglehealth.com
Rectangle Healthは医療実践の管理効率を向上させ、請求業務を自動化するツールを提供するプラットフォームです。
QGenda
qgenda.com
QGendaは、医療業界向けに特化したスケジューリングプラットフォームで、スケジュールの自動作成や管理を効率化します。
Healthie
legion.health
Healthieは、医療実務管理と遠隔医療のための電子健康記録システム、スケジューリング、請求機能を提供するプラットフォームです。
iClinic
iclinic.com.br
iClinicは、医療提供者向けに設計された包括的な管理システムで、患者記録の管理や内部コミュニケーションを効率化します。
Carepatron
carepatron.com
Carepatronは、医療専門家向けの包括的な管理プラットフォームで、スケジューリング、記録管理、テレヘルスサービスなどを提供します。
WebPT
webpt.com
WebPTは理学療法士向けのクラウドベースの管理プラットフォームで、患者記録、スケジュール管理、請求業務を統合して効率を向上させます。
Zunta
zunta.com
Zuntaは、スキルドナースの請求管理を簡素化するクラウドベースのシステムで、請求書作成、支払い受け取り、回収管理を行います。
Klara
klara.com
Klaraは医療機関向けの患者コミュニケーションプラットフォームで、安全なメッセージングと自動ワークフローを提供し、効率的な医療提供を支援します。
EasyPractice
easypractice.net
EasyPracticeは、療法士や臨床医がSMSリマインダー、オンライン予約、日記を管理するためのプラットフォームです。
RXNT
rxnt.com
RXNTは、医療提供者向けの統合型臨床管理ソフトウェアです。患者情報の管理、請求、処方箋の作成をサポートします。
Profi
profi.io
Profiは、コーチやコンサルタント向けのオールインワンプラットフォームで、業務の効率化やクライアント管理をサポートします。
Azalea Health
azaleahealth.com
Azalea Healthは、電子医療記録、診療管理、収益サイクル管理、テレヘルスソリューションを提供するヘルスケアプラットフォームです。
IntelyCare
intelycare.com
IntelyCareアプリは、医療専門家がスケジュール管理や求人検索を行い、フルタイムスタッフや臨時スタッフとつながるためのプラットフォームです。
Osmind EHR
osmind.org
Osmind EHRは、メンタルヘルス専門家のための包括的な電子健康記録システムで、患者ケアの管理と記録を効率化します。
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