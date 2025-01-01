代替案 - Carta

Fidelity
fidelity.com
Fidelity Investmentsアプリは、金融資産や投資を管理し、投資ツールや情報にアクセスできるプラットフォームです。
Koyfin
koyfin.com
Koyfinは、ポートフォリオの追跡・分析、顧客提案の作成、株式やETFのリサーチを行う金融分析プラットフォームです。
Monarch
monarchmoney.com
Monarchは、全てのアカウントを一元管理し、収入、支出、貯蓄を追跡できる個人金融管理アプリです。
Betterment
betterment.com
Betterment at Workは、雇用主向けの使いやすい401(k)管理アプリです。資産運用や財務指導を提供します。
Affinity
affinity.co
Affinityは、ネットワークを活用して関係構築を支援するプラットフォームです。CRMと統合し、データを自動的に管理します。
Clearco
clear.co
Clearcoは、収益を基に資金調達を行うプラットフォームで、起業家が所有権を維持しながら資本を取得できるサービスです。
Easop
easop.com
Easopは、スタートアップ向けの株式報酬管理SaaSで、従業員への報酬提供や税務処理をサポートします。65カ国で利用可能です。
Qapita
qapita.com
Qapitaはスタートアップや上場企業向けの株式管理プラットフォームで、所有権の管理を効率化し、従業員や投資家向けのツールを提供します。
Nana Fund
nana.fund
Nana Fundは、退役軍人が運営するビジネスに特化した資金調達の機会を提供するアプリです。助成金や融資を通じて支援します。
AngelList
angellist.com
AngelListは投資家、ファンドマネージャー、創業者がスタートアップに投資・支援するためのプラットフォームです。
RightCapital
rightcapital.com
RightCapitalは、財務計画を簡素化するソフトウェアで、予算編成、リスク評価、税分析などのツールを提供します。
Tresmark
tresmark.com
Tresmarkは、通貨、債券、株式、商品、金融派生商品へのリアルタイムアクセスを提供するアプリで、ユーザーに市場情報や分析ツールを提供します。
Nitrogen
nitrogenwealth.com
窒素は、ファイナンシャルアドバイザーがクライアントとのエンゲージメントを効率化し、データを自動抽出するプラットフォームです。
Salary.com
salary.com
Salary.comは、雇用主が報告する給与データを提供し、報酬管理を簡素化するプラットフォームです。個人のキャリア支援も行います。
Kubera
kubera.com
Kuberaは、株式、暗号通貨、不動産などの資産を一元管理し、純資産を追跡できるポートフォリオ管理アプリです。
Finta
trustfinta.com
Fintaは、資金調達や投資家関係を効率化するAIプラットフォームで、安全なドキュメント共有、投資者とのコミュニケーション機能を提供します。
Cake
cakeequity.com
Cakeは、世界中で株式を提供し、資金調達をシミュレーションし、株主を管理できるオールインワンのシステムです。
Ravio
ravio.com
Ravioは、欧州の企業向けに報酬管理を支援し、リアルタイムでの給与ベンチマークや職務レベルの自動化を提供します。
Investipal
investipal.co
Investipalは、AIを活用したポートフォリオ管理アプリで、投資方針の自動化とパーソナライズされたポートフォリオ作成を提供します。
Ledgy
ledgy.com
Ledgyは、ストックオプションやキャップテーブルの管理を自動化し、企業のコンプライアンスと効率を向上させるエクイティ管理プラットフォームです。
Altruist
altruist.com
Altruistは独立したファイナンシャルアドバイザー向けのプラットフォームで、帳簿管理や投資を簡素化します。
Visible
visible.vc
Visibleは、投資家との関係を向上させるためのプラットフォームです。資金調達、コミュニケーション、報告を一元管理できます。
SupportFinity
supportfinity.com
SupportFinityはAIを活用した雇用プラットフォームで、企業が人材を探し、求職者が仕事やプロジェクトを見つけられます。
Vyzer
vyzer.co
Vyzerは、公的および私的投資のパフォーマンス追跡、財務計画ツール、予測、ベンチマークを一つのプラットフォームで提供するデジタル資産管理アプリです。
Quoroom
quoroom.com
Quoroomは、投資シンジケートやVCファンドの管理プラットフォームで、投資家関係、書類管理、コンプライアンスを効率化します。
Sprout
getsprout.co
Sproutは、企業が株式、ESOP、トークン、資金調達、投資家を一つのプラットフォームで管理できるソリューションです。
Mantle
withmantle.com
Mantleは、AIを活用した株式管理プラットフォームです。所有権を管理し、重要なタスクを簡素化します。
Juniper Square
junipersquare.com
Juniper Squareは、私募市場向けのファンド管理ソフトウェアを提供し、投資ライフサイクル全体でGPとLPのつながりを支援します。
True Wealth
truewealth.ch
True Wealthは、投資家が低コストでポートフォリオを管理し、年金計画に対応した投資を行えるスイスのロボアドバイザーアプリです。
Pulley
pulley.com
Pulleyはキャップテーブル管理プラットフォームで、創業者や従業員が株式に関する賢い意思決定を行うためのツールを提供します。
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