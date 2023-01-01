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MacとPC用WebCatalogにあるCampaign Monitorのデスクトップアプリを使って、体験を向上させましょう。

多くの拡張機能を備えた、気の散らないウィンドウでアプリを実行できます。

ブラウザを切り替えることなく、複数のアカウントとアプリを簡単に管理・切り替えることができます。

Webアプリをメニューバー（トレイ）に追加すると、キーボードショットカットですばやくアクセスできます。

アプリをデフォルトのメールクライアントとして設定したり、ウィンドウを並べたり、通知を管理したりなどできます！

デスクを離れる時は、パスワードまたはTouch IDを使ってアプリをロックできます。

広告をブロックし、トラッカーが個人データにアクセスするのを防ぎ、ウェブサイトを高速化します。

忘れられない電子メール マーケティングで成果を推進します。 Campaign Monitor の簡単な電子メール マーケティングおよび自動化ツールを使用すると、視聴者とのつながりがかつてないほど簡単になります。

ウェブサイト： login.createsend.com

免責事項：WebCatalogはCampaign Monitorによって提携、関連、認可、承認されたものではなく、また何らかの方法で公式に接続されたものでもありません。すべての製品名、ロゴ、ブランドはそれぞれの所有者の所有物です。

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