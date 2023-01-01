Bubble Plan は、計画とプロジェクト管理のための SaaS ツールです。多言語に対応しており、ロードマップ、計画、プレゼンテーション、アクション プランをモデル化するための最もシンプルで効果的なソフトウェアの 1 つです。デザインとドラッグ アンド ドロップ インターフェイスにより、プロジェクトの作成が非常に簡単かつ進化しました。試験運用と共同作業に必要な主な機能は、計画、共有、発言、追跡、管理など、必要なものすべてを、Uniq のシンプルな入門ツールで実現します。テストしてください...そのままにしておいてください!

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