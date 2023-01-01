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Bubble Plan

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bubbleplan.net

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MacとPC用WebCatalogにあるBubble Planのデスクトップアプリを使って、体験を向上させましょう。

多くの拡張機能を備えた、気の散らないウィンドウでアプリを実行できます。

ブラウザを切り替えることなく、複数のアカウントとアプリを簡単に管理・切り替えることができます。

Webアプリをメニューバー（トレイ）に追加すると、キーボードショットカットですばやくアクセスできます。

アプリをデフォルトのメールクライアントとして設定したり、ウィンドウを並べたり、通知を管理したりなどできます！

デスクを離れる時は、パスワードまたはTouch IDを使ってアプリをロックできます。

広告をブロックし、トラッカーが個人データにアクセスするのを防ぎ、ウェブサイトを高速化します。

Bubble Plan は、計画とプロジェクト管理のための SaaS ツールです。多言語に対応しており、ロードマップ、計画、プレゼンテーション、アクション プランをモデル化するための最もシンプルで効果的なソフトウェアの 1 つです。デザインとドラッグ アンド ドロップ インターフェイスにより、プロジェクトの作成が非常に簡単かつ進化しました。試験運用と共同作業に必要な主な機能は、計画、共有、発言、追跡、管理など、必要なものすべてを、Uniq のシンプルな入門ツールで実現します。テストしてください...そのままにしておいてください!

ウェブサイト： bubbleplan.net

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