代替案 - Azalea Health

SimplePractice

SimplePractice

simplepractice.com

SimplePracticeは、ヘルスケア提供者向けのEHRソフトウェアと実践管理ツールを提供し、事業管理を支援します。

Whereby

Whereby

whereby.com

Wherebyは、ブラウザで簡単に使用できるビデオ会議プラットフォームで、録音や画面共有などの機能を提供します。

Doxy.me

Doxy.me

doxy.me

Doxy.meは、医療専門家向けのHIPAA準拠の遠隔医療プラットフォームで、リモート相談や教育を支援します。

Doctolib

Doctolib

doctolib.fr

Doctolibは、医師とのオンライン予約を簡単に行えるアプリで、患者が医療サービスを効率的に利用するためのプラットフォームです。

iPlum

iPlum

iplum.com

iPlumは、ビジネス向けの電話およびテキストサービスを提供するアプリです。既存のスマホで別の番号が利用でき、セキュリティ機能があります。

AdvancedMD

AdvancedMD

advancedmd.com

AdvancedMDは、医療業務と患者管理を統合するクラウド基盤の電子健康記録（EHR）および管理システムです。

IntakeQ

IntakeQ

intakeq.com

IntakeQは、医療機関向けのオンライン摂取フォームと管理ソフトウェアで、患者情報のデジタル管理を効率化します。

Spruce Health

Spruce Health

sprucehealth.com

Spruce Healthは、患者と医療提供者のコミュニケーションを簡素化し、管理タスクを効率化するヘルスケアアプリです。

Valant

Valant

valant.io

Valantは行動医療専用のEHRシステムで、患者管理、テレヘルス、請求処理、成果測定などの機能を提供し、効率的な運営をサポートします。

Tebra

Tebra

tebra.com

Tebraは、医療記録、請求、管理を統合したヘルスケアプラットフォームで、医療提供者向けのツールを提供します。

Practice Fusion

Practice Fusion

practicefusion.com

Practice Fusionは、医師と患者向けのクラウドベースの電子健康記録（EHR）プラットフォームです。医療ワークフローを改善し、患者ケアをサポートします。

CollaborateMD

CollaborateMD

collaboratemd.com

CollaborateMDは、医療請求や管理プロセスを支援するアプリで、クレーム追跡、予約管理、エラー分析などの機能があります。

Weave

Weave

getweave.com

Weaveは、電話システムと成長ツールを統合したプラットフォームで、新規患者獲得や収益向上を支援します。

OhMD

OhMD

ohmd.com

OhMDは、医療機関と患者間の簡単なコミュニケーションを実現するHIPAA準拠のメッセージングプラットフォームです。

Practice Better

Practice Better

practicebetter.io

Practice Betterアプリは、健康とウェルネス専門家向けの実践管理ソフトウェアで、予約、請求、コミュニケーションを効率化します。

DrChrono

DrChrono

drchrono.com

DrChronoはクラウドベースの電子健康記録（EHR）、医療請求ソフトウェア、RCMサービスを提供し、医療提供者の業務をサポートします。

TheraNest

TheraNest

theranest.com

TheraNestは、メンタルヘルス専門家のための実践管理ソフトウェアで、スケジューリング、請求、文書管理を簡素化します。

Jane

Jane

jane.app

ジェーンは、医療提供者のための健康管理プラットフォームで、予約管理、請求、患者記録、コミュニケーション機能を統合しています。

CentralReach

CentralReach

centralreach.com

CentralReachは、ABA実践向けの電子医療記録および管理プラットフォームで、データ収集、スケジューリング、請求を支援します。

Medesk

Medesk

medesk.net

Medeskは、医療提供者向けのクラウドベースの診療管理ソフトウェアで、患者ケアを向上させる多機能を提供します。

Clinicea

Clinicea

clinicea.com

Cliniceaは、医療機関向けの簡単に使えるクリニック管理プラットフォームです。多様な専門分野に対応しています。

Rectangle Health

Rectangle Health

rectanglehealth.com

Rectangle Healthは医療実践の管理効率を向上させ、請求業務を自動化するツールを提供するプラットフォームです。

TrialHub

TrialHub

trialhub.com

TrialHubは、臨床研究者や製薬・バイオテクノロジー企業向けのデータプラットフォームで、試験設計や患者募集を支援します。

QGenda

QGenda

qgenda.com

QGendaは、医療業界向けに特化したスケジューリングプラットフォームで、スケジュールの自動作成や管理を効率化します。

Healthie

Healthie

legion.health

Healthieは、医療実務管理と遠隔医療のための電子健康記録システム、スケジューリング、請求機能を提供するプラットフォームです。

Maple

Maple

getmaple.ca

Mapleは、カナダの医師と24時間365日、5分以内の待機時間で相談できるバーチャルケアプラットフォームです。専門医の診療も提供しています。

iClinic

iClinic

iclinic.com.br

iClinicは、医療提供者向けに設計された包括的な管理システムで、患者記録の管理や内部コミュニケーションを効率化します。

Carepatron

Carepatron

carepatron.com

Carepatronは、医療専門家向けの包括的な管理プラットフォームで、スケジューリング、記録管理、テレヘルスサービスなどを提供します。

Teladoc

Teladoc

teladochealth.com

Teladocアプリは、リモートで医療専門家とつながり、医療相談やメンタルヘルスサポートを提供します。

WebPT

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webpt.com

WebPTは理学療法士向けのクラウドベースの管理プラットフォームで、患者記録、スケジュール管理、請求業務を統合して効率を向上させます。

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