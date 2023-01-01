Amazon Music
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Amazon Music (以前の Amazon MP3) は、Amazon が運営する音楽ストリーミング プラットフォームおよびオンライン音楽ストアです。 2007 年 9 月 25 日にパブリック ベータ版が開始され、2008 年 1 月には、4 つの主要音楽レーベル (EMI、ユニバーサル、ワーナー、ソニー BMG) の音楽をデジタル著作権管理 (DRM) なしで販売する最初の音楽ストアとなりました。独立者が多い。すべてのトラックは当初、顧客ごとの透かしや DRM のない 256 キロビット/秒の可変ビットレート MP3 形式で販売されました。ただし、一部のトラックには透かしが入れられています。レコード会社とのライセンス契約により、音楽を販売できる国が制限されています。Amazon MP3 は、米国に続いて、2008 年 12 月 3 日に英国で、2009 年 4 月 1 日にドイツで、6 月 10 日にフランスで発売されました。ドイツ語版は、2009 年 12 月 3 日からオーストリアとスイスで利用可能になりました。Amazon MP3 ストアは、2010 年 11 月 10 日に日本で開始されました。スペイン語版とイタリア語版は、2012 年 10 月 4 日に開始されました。メキシコ版は、 2018年11月7日に発表されました。2019年9月17日、Amazon Musicは、高解像度（16ビット/44.1kHz）で5,000万曲以上、Ultraで数百万曲を含むロスレス品質の音楽の新しい層であるAmazon Music HDの立ち上げを発表しました。高解像度 (24(ビット)/44(kHz)、24/48、24/96、24/192)、利用可能な最高品質のストリーミング オーディオ。 Amazon は現在、オーディオファン向けにロスレス音楽を提供する Tidal と Qobuz の一員であり、2020 年 1 月の時点で、Amazon Music のリスナー数は 5,500 万人です。
ウェブサイト： music.amazon.com
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