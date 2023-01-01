AI Studio
aistud.io
WebCatalogをインストールしていませんか？WebCatalogをダウンロード。
MacとPC用WebCatalogにあるAI Studioのデスクトップアプリを使って、体験を向上させましょう。
多くの拡張機能を備えた、気の散らないウィンドウでアプリを実行できます。
ブラウザを切り替えることなく、複数のアカウントとアプリを簡単に管理・切り替えることができます。
Webアプリをメニューバー（トレイ）に追加すると、キーボードショットカットですばやくアクセスできます。
アプリをデフォルトのメールクライアントとして設定したり、ウィンドウを並べたり、通知を管理したりなどできます！
デスクを離れる時は、パスワードまたはTouch IDを使ってアプリをロックできます。
広告をブロックし、トラッカーが個人データにアクセスするのを防ぎ、ウェブサイトを高速化します。
こちらもおすすめ
Flowdock
flowdock.com
Learning Studio AI
learningstudioai.com
Officevibe
app.officevibe.com
MathPapa
mathpapa.com
MailUp
login.mailup.com
Levitate
secure.levitate.ai
Caktus Student
caktus.ai
Snazzy AI
app.snazzy.ai
Apollo Studio
studio.apollographql.com
Kattis
open.kattis.com
Intelimotor
app.intelimotor.com
Plan
getplan.co