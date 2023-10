Ships 3D è un simulatore di velieri multiplayer. Il gioco si svolge in "prima persona" in cui controlli il marinaio e ti muovi sulla nave; interagendo con il timone, le vele e i cannoni. Affonda le navi nemiche per guadagnare punti.

Sito web:yp3d.com

