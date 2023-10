Affondare È un gioco di abilità in cui devi affondare la barca del tuo avversario sparando con il tuo cannone! Gioca da solo o con un amico su desktop o dispositivo mobile. Osserva la tua angolazione e spara con il tuo cannone al momento giusto. Se colpisci l'acqua, causerai un'onda gigante che sposterà te e il tuo avversario, rendendo più difficile colpirvi a vicenda. Durante la partita, cadranno oggetti dal cielo che influenzeranno l'acqua. Alcuni di questi oggetti possono effettivamente essere raccolti. Usando le onde per spostare l'oggetto verso di te, puoi sfruttare il loro fantastico effetto, come congelare il mare! Riesci a sconfiggere tutti i tuoi avversari? 1 Giocatore: Fuoco - Premi spazio / tocca e rilascia su cellulare e tablet 2 Giocatori: Fuoco giocatore 2 - Premi Invio / tocca e rilascia su cellulare e tablet Affonda È stato creato da Alex, Jacq e Koen. Questo è il loro primo gioco su Poki!

