Fruity Cubes è un delizioso puzzle game spara-cubi, creato da Ziango. Tutti amano un'isola tropicale con tanta frutta fresca! Abbina i tuoi cubi fruttati per completare una linea completa e guadagnare punti in questo complicato gioco di puzzle. Ogni livello di Fruity Cubes Island ha un obiettivo da raggiungere e diventa sempre più difficile con tabelloni di gioco più piccoli e cubi fruttati più complicati. Quanti cubi farai esplodere in Fruity Cubes su Poki? Controlli: Mouse: trascina e rilascia i tuoi cubi fruttati Informazioni sul creatore: Fruity Cubes è stato creato da Ziango, con sede nei Paesi Bassi.

Sito web:poki.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Fruity Cubes. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.