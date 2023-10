Classic Minesweeper

Campo minato classico è stato creato da Ravalmatic. Sei pronto per la tua nuova carriera come disinnescatore di mine? Inizia dolcemente con una piccola tavola facile e, una volta acquisita familiarità con la meccanica, passa a tavole più difficili che sono inondate da dozzine di mine. Le tessere su cui fai clic mostreranno la tua attuale vicinanza alla miniera più vicina con un numero. Con queste informazioni, pensa attentamente alla tua mossa e cerca di non esplodere! Le tessere su cui fai clic mostreranno la tua attuale vicinanza alla miniera più vicina. Continua a fare clic sulle tessere finché non avrai ripulito il tabellone dalle mine. Il dragamine classico è stato creato da Ravalmatic. Gioca gratuitamente agli altri loro giochi su Poki: Merge Cakes, foot-chinko, Cricket Hero, Battleships Armada, Mafia Billiard Tricks e basket-champ

Sito web:poki.com

