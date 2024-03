Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Captain Up su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

Captain Up, the world’s first cloud-based engagement and retention platform, maximizes customer activity and loyalty - using game mechanics and behavioral psychology. A recommended solution by leading brands around the globe - setting a golden standard in loyalty & gamification.

Sito web:captainup.com

