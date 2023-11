Pilota automatico per grafici di anestesia Software per la creazione di grafici per l'anestesia che combina il controllo di una cartella clinica con l'efficienza dell'automazione. Gli anestesisti sono portati a credere di dover scegliere tra l'acquisizione automatica dei parametri vitali e il controllo dei dati nei loro archivi. Sono portati a credere che il software per l'anestesia sia più simile a un poliziotto che a un aiutante. Sono portati a credere che il software debba essere difficile da imparare. Xchart mira a cambiare tutto questo.

Sito web: xchart.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Xchart.com. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.