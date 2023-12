wecantrack è una soluzione completa di marketing di affiliazione progettata per semplificare le operazioni degli editori affiliati. Con wecantrack, gli editori affiliati possono consolidare facilmente i dati di vendita e conversione da oltre 350 reti di affiliazione in un'unica piattaforma facile da usare. Questa piattaforma centralizzata semplifica il processo di monitoraggio e analisi delle prestazioni della rete di affiliazione. Inoltre, wecantrack offre una perfetta integrazione con vari strumenti di marketing, tra cui Google Analytics, Google Ads, Facebook Pixel, Microsoft Ads, TikTok Ads, Snapchat Ads, Taboola, Outbrain e altro ancora. Questa integrazione consente agli utenti di collegare i propri dati di marketing di affiliazione con queste popolari piattaforme di marketing, consentendo una visione olistica delle loro campagne online. Il set di funzionalità di wecantrack è robusto e include funzioni essenziali come raccolta e reportistica dei dati, report personalizzati ed e-mail, report API avanzati e supporto webhook. Inoltre, la piattaforma offre l'integrazione con strumenti di analisi dei dati come Looker (Data) Studio e BigQuery, consentendo agli utenti di approfondire i propri dati per ottenere informazioni fruibili. In sintesi, wecantrack fornisce agli editori affiliati una potente soluzione per gestire in modo efficiente i dati della propria rete di affiliazione. Consolidando i dati provenienti da diverse reti di affiliazione e integrandoli con importanti strumenti di marketing, wecantrack semplifica il processo di marketing di affiliazione, consentendo agli editori di prendere decisioni informate e ottimizzare le proprie campagne in modo efficace.

Sito web: wecantrack.com

