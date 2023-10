WebMD è una società americana conosciuta principalmente come editore online di notizie e informazioni relative alla salute e al benessere umano. Il sito include informazioni relative ai farmaci. È uno dei migliori siti Web sanitari per visitatori unici. È stata fondata nel 1998 dall'imprenditore di Internet Jeff Arnold. All'inizio del 1999 faceva parte di una fusione a tre con Sapient Health Network (SHN) e Direct Knowledge (DMK). SHN è iniziato a Portland, OR nel 1996 da Jim Kean, Bill Kelly e Kris Nybakken, che lavoravano insieme presso una società di pubblicazione di CD-ROM, Creative Multimedia. Più tardi, nel 1999, WebMD si è fusa con Healtheon, fondata dal fondatore di Netscape Communications, Jim Clark.

Sito web: webmd.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a WebMD. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.