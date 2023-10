Il Washington Post (a volte abbreviato in WaPo) è un quotidiano americano pubblicato a Washington, D.C. È il giornale più diffuso nell'area metropolitana di Washington. Le edizioni giornaliere di fogli larghi vengono stampate per il Distretto di Columbia, Maryland e Virginia. Il giornale ha vinto 69 premi Pulitzer. Ciò include sei Pulitzer separati assegnati nel 2008, secondi solo ai sette premi del New York Times nel 2002 per il numero più alto mai assegnato a un singolo giornale in un anno. I giornalisti del Post hanno anche ricevuto 18 Nieman Fellowships e 368 premi della White House News Photographers Association. All'inizio degli anni '70, nell'episodio più noto della storia del giornale, i giornalisti Bob Woodward e Carl Bernstein guidarono l'indagine della stampa americana su quello che divenne noto come lo scandalo Watergate. Il loro articolo sul Washington Post ha contribuito notevolmente alle dimissioni del presidente Richard Nixon. Negli anni successivi, le indagini del Post hanno portato a una maggiore revisione del Walter Reed Army Medical Center. Nell'ottobre 2013, la famiglia Graham, la famiglia di lunga data che controlla il giornale, ha venduto il giornale a Nash Holdings, una holding fondata da Jeff Bezos, per 250 milioni di dollari in contanti.

Sito web: washingtonpost.com

