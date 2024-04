Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Viral Content Bee su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

Viral Content Bee è una piattaforma basata sul web che utilizza un modello di crowdsourcing per facilitare la generazione di REALI buzz sui social media su contenuti di qualità da siti come Twitter, Facebook, StumbleUpon, Pinterest e Google+. L'idea di base è quella di sfogliare la dashboard dell'utente per trovare contenuti che trovi interessanti o utili, condividere tali contenuti sui tuoi account di social media per guadagnare crediti. puoi quindi utilizzare tali crediti per inviare i tuoi contenuti da condividere.

