Vecta è un editor SVG collaborativo in tempo reale con un potente sistema di plug-in basato su Javascript, per i team. Estendi e automatizza facilmente o crea diagrammi di flusso, UML, reti, isometrici e diagrammi web con migliaia di simboli inclusi. Esporta in più formati e risoluzioni, inclusi PNG, JPG e SVG minimizzati di dimensioni molto ridotte e perfettamente renderizzati su tutti i dispositivi.

Sito web: vecta.io

