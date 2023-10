Figma è un editor di grafica vettoriale e uno strumento di prototipazione principalmente basato sul Web, con funzionalità offline aggiuntive abilitate dalle applicazioni desktop per macOS e Windows. Le app complementari Figma Mirror per Android e iOS consentono di visualizzare i prototipi Figma su dispositivi mobili. Il set di funzionalità di Figma si concentra sull'uso nell'interfaccia utente e nella progettazione dell'esperienza utente, con un'enfasi sulla collaborazione in tempo reale.

