Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per VCAT.AI su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

VCAT.AI è un creatore automatico di video di marketing, una soluzione SaaS basata sull'intelligenza artificiale. Produce video di marketing solo con l'URL del prodotto in solo 1 minuto. Non solo decine di video di marketing in formato breve ma anche immagini di banner di ogni dimensione contemporaneamente. VCAT.AI ha lanciato la versione beta lo scorso anno e sta crescendo rapidamente. Abbiamo dimostrato il nostro potenziale di crescita assicurando partnership a lungo termine in vari settori e integrandoci con più piattaforme entro un solo anno dal lancio. Ora ci stiamo preparando ad espanderci a livello globale in base alle esigenze dei nostri partner CES. Preparazione per la soluzione AI video generativa che produce video e immagini con un solo clic o testo.

Sito web: vcat.ai

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a VCAT.AI. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.