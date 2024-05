Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Questgen.ai su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

Questgen è un generatore di quiz AI per generare vari tipi di valutazioni come domande a scelta multipla (MCQ), MCQ con più risposte corrette, domande vero/falso, riempi gli spazi vuoti, domande di ordine superiore, abbina le seguenti domande e i quiz sulla tassonomia di Bloom, ecc. in un clic. Puoi modificare e apportare modifiche al foglio di lavoro generato prima di esportarlo in molti dei formati disponibili come PDF, QTI, Moodle XML, CSV, testo, ecc.

Sito web: questgen.ai

