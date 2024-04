VanillaSoft, la piattaforma di coinvolgimento delle vendite di maggior successo del settore, aiuta i team di sviluppo delle vendite a coinvolgere oltre 15.000.000 di contatti ogni mese. Utilizzato in modo autonomo o in combinazione con i sistemi CRM tradizionali esistenti, VanillaSoft consente ai rappresentanti di vendita di rispondere a nuovi lead in pochi secondi, interagire con i lead in modo più coerente, su più canali e generare opportunità di vendita più qualificate. A livello globale, migliaia di utenti utilizzano il motore di vendita basato su code e il routing intellettivo di VanillaSoft per implementare l'automazione della cadenza di vendita, con conseguenti guadagni sostanziali in termini di velocità di lead, persistenza, produttività e ricavi per rappresentante. VanillaSoft è una società privata con sede a Plano, Texas, USA. Per saperne di più, visitare www.vanillasoft.com. Uno dei superpoteri della soluzione VanillaSoft è la sua efficacia affidabile nelle campagne di raccolta fondi. Il software phonathon di VanillaSoft, completamente personalizzabile e gestito dall'utente, offre ai manager phonathon il massimo controllo sulle loro campagne phonathon. L'automazione intelligente del flusso di lavoro garantisce l'applicazione coerente delle migliori pratiche istituzionali, ottimizzando al tempo stesso l'efficienza e l'efficacia della sensibilizzazione della vostra fonathon. Gli script dinamici dei chiamanti, la segmentazione dei dati e l'automazione della gestione garantiscono la strategia di sensibilizzazione più efficace, migliorando al tempo stesso la qualità dell'esperienza per ex studenti, donatori e raccolte fondi. Ulteriori informazioni: https://www.vanillasoft.com/solutions/business-function/fundraising.

