Unfuddle STACK integra gli strumenti più critici per qualsiasi progetto software. Il monitoraggio di bug e problemi, il codice sorgente in Git o Subversion e i materiali di riferimento coesistono perfettamente in un ambiente familiare a tutto il team.

Sito web: unfuddle.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Unfuddle STACK. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.