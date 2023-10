UASD Virtual

UASDVIRTUAL apre le sue porte per rispondere alle esigenze dei tempi nuovi in ​​un momento storico di sviluppo accelerato e impatto delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nella vita quotidiana delle persone e delle città. L’educazione delinea un nuovo scenario nel processo di insegnamento-apprendimento: l’era digitale, mediata dal computer, arriva a rompere i paradigmi tradizionali e a generare un grande cambiamento nel modello educativo, e l’avvento di nuove possibilità comunicative permette di offrire l’opportunità di diffondere la conoscenza attraverso la Formazione a Distanza. Il Primato d'America, al passo con i tempi, e con l'intento di ridurre il divario che allontana la stragrande maggioranza dal beneficio della cultura, inserisce nella propria offerta curriculare le diverse modalità di distanza per offrire maggiori e migliori opportunità agli studenti che , per ragioni di tempo, lavoro, distanza o famiglia, non possono conseguire sistematicamente un titolo universitario. Il Campus Virtuale UASD offre a tutti i suoi utenti uno strumento di comunicazione, collaborazione e trasmissione della conoscenza, che consente loro di superare le barriere spazio-temporali del modello educativo tradizionale. Questo spazio virtuale fornisce loro una varietà di risorse di apprendimento e integra gli strumenti del Web 2.0 per incoraggiare i destinatari di questa comunità a inserirsi in un ambiente dinamico, sfruttando le ICT nella gestione dell'apprendimento.

