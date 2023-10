Scotiabank è una delle cinque principali banche canadesi ed è orgogliosa di essere la più grande banca internazionale del Canada, che abbraccia l'America Latina, i Caraibi e l'Asia Pacifico. Scotiabank Chile appartiene al Gruppo Scotiabank, la cui presenza nel nostro Paese risale al 1990, data in cui ha acquisito il Banco Sud Americano. In Cile Scotiabank conta quasi 4.000 dipendenti e 155 filiali, da Arica a Punta Arenas; mentre a livello mondiale conta più di 70mila collaboratori e serve più di 18,6 milioni di clienti distribuiti in 50 paesi del mondo. Perseguendo il nostro obiettivo principale, che è quello di accompagnarvi nella vostra crescita e sviluppo finanziario, lavoriamo per progettare una gamma completa di prodotti e servizi finanziari per i segmenti Personal Banking, Corporate Banking, Grandi Aziende e Immobiliare; Attività bancarie aziendali; Consumer e Microenterprise Banking, aggiungendo a questa offerta le nostre filiali di Scotia Corredora de Bolsa, Scotia Gestión General de Fondos e Scotia Corredora de Seguros per rispondere alle esigenze finanziarie dei nostri clienti.

Sito web: scotiabankchile.cl

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Scotiabank Chile. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.