TransLinguist è una piattaforma avanzata che consente la comunicazione multilingue remota e ibrida per una varietà di eventi, tra cui webinar, conferenze, corsi di formazione, riunioni comunali e workshop. Si distingue principalmente per le sue capacità di traduzione multilingue in tempo reale, che lo rendono uno strumento ideale per le aziende che aspirano a una portata globale e all'inclusività. TransLinguist offre interpretazione video a distanza, didascalie e sottotitoli in tempo reale, interpretazione del linguaggio dei segni e l'intelligenza artificiale TransLinguist Speech sviluppata internamente, oltre ad altre soluzioni complete. La piattaforma fornisce inoltre un ampio spettro di servizi linguistici che comprendono traduzione, transcreation, trascrizione, sottotitoli e didascalie, editing e correzione di bozze, nonché post-editing di traduzione automatica, voiceover, localizzazione web e app, ecc. TransLinguist si rivolge a una varietà di settori che spaziano dal governo/ONG, al finanziario, ai viaggi e all'ospitalità, all'e-learning e all'istruzione, all'ingegneria e all'IT e altro ancora. La piattaforma sottolinea un’attenzione significativa alla sicurezza dei dati, promettendo un ambiente sicuro per i suoi utenti. Gli utenti hanno segnalato un aumento del coinvolgimento del pubblico e notevoli risparmi sui costi dopo il passaggio a TransLinguist. Nel complesso, TransLinguist cerca di superare le barriere linguistiche in modo user-friendly, aprendo la strada a una comunicazione globale efficace.

Sito web: translinguist.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a TransLinguist. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.