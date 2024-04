Toucan è una piattaforma di analisi rivolta al cliente che consente alle aziende di stimolare il coinvolgimento con il data storytelling. Grazie alla migliore esperienza personalizzabile per l'utente finale su qualsiasi dispositivo, ogni anno vengono visualizzate oltre 4 milioni di storie di Toucan. La piattaforma senza codice e basata sul cloud di Toucan riduce i costi di sviluppo e il time-to-value con un'implementazione rapida e senza problemi. Gli utenti possono connettersi a qualsiasi dato, basato su cloud o altro, in streaming o archiviato, utilizzando AnyConnect™ di Toucan, una suite di centinaia di connettori inclusi. La preparazione dei dati è altrettanto semplice con Toucan YouPrep™, una funzionalità visiva di preparazione dei dati che consente agli uomini d'affari di eseguire attività con dati che normalmente richiederebbero un esperto di dati. La visualizzazione assume la forma di un "data storytelling" in cui ogni grafico è accompagnato da contesto (come definizioni), collaborazione e annotazioni in modo che gli utenti comprendano il "perché" e non solo il "cosa" dei loro dati. Inoltre, per facilitare l'avvio, Toucan include una "Galleria di app" di dashboard di avvio, GuidedDesign™ per facilitare la selezione e il layout dei grafici e set di dati di esempio per la prototipazione rapida. Infine, la distribuzione e la gestione sono semplificate con la distribuzione one-touch dallo staging alla produzione, il facile incorporamento con componenti web o iFrame e la pubblicazione su qualsiasi dispositivo (web, smartphone, tablet o chioschi/display a parete) in un'unica azione. È tutto regolato con sicurezza a livello di riga, ruolo o utente con un audit trail completo e l'onboarding e il coinvolgimento sono aiutati dall'automazione degli utenti e dalle funzionalità di gestione integrate.

Categorie :

Sito web: jointoucan.com

