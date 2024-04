Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Tiny.ie su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

Tiny Helps You Create, Track & Analyze Every Interaction With Your Branded Short Links. Tiny Features: * Link Shortening * Branded Domain * Custom Short Link * Real-Time Analytics * Link Variation * Geographic Linking * Retargeting Pixel * Deep Data Conversion * Secured Data Vault * Change Link * 404 Monitoring * Interstitial Popup * Chrome Extension

Sito web: tiny.ie

