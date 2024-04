Tapper gives modern marketing teams a smart link for every campaign. Brand links, redirect, retarget, deep-link, A/B test audiences, and precisely measure the performance of your campaigns across platforms and channels.

Categorie :

Sito web: tapper.ai

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Tapper. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.