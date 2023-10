La soluzione di gestione della conoscenza Tallium di TallyFox organizza i contenuti per trovare rapidamente le informazioni. Il nostro algoritmo proprietario SmartMatchPro suggerisce esperti e contenuti pertinenti a ciascuna persona in tempo reale in base alle sue competenze, interessi e azioni. Altamente configurabile, Tallium è adatto per una varietà di casi d'uso, tra cui la gestione della conoscenza e dei contenuti e il supporto interno ed esterno.

Sito web: tallyfox.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a TallyFox. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.