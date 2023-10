Un software di gestione dei progetti conveniente che mira a semplificare la vita. Le funzionalità innovative di Talk on Task come il monitoraggio del tempo, la chat interattiva, la chat basata sulle attività, il reporting di progetto ecc. lo rendono eccezionale tra gli altri concorrenti sul mercato. Dispone di un sistema di chat unico in cui puoi chattare su attività specifiche, con singoli utenti o su progetti specifici secondo le tue esigenze.

Sito web: talkontask.com

