Elaboratori di testi - App più popolari

Gli elaboratori di testi sono applicazioni software che facilitano la creazione, la modifica e la formattazione di documenti di testo. Questi strumenti consentono agli utenti di inserire, manipolare e organizzare testo, nonché di incorporare elementi come immagini e tabelle. Gli elaboratori di testi sono ampiamente utilizzati per vari scopi, come scrivere documenti, lettere, rapporti e altro. Offrono funzionalità come il controllo ortografico, opzioni di formattazione e controllo del layout del documento.