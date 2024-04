Software di riconoscimento vocale - App più popolari Più popolari Aggiunti di recente

Il software di riconoscimento vocale trasforma la lingua parlata in testo attraverso algoritmi di riconoscimento vocale. Serve a diversi scopi, aiutando le persone con disabilità, alimentando i sistemi di bordo, supportando le operazioni militari e facilitando la dettatura aziendale. Inoltre, converte file audio e video in testo, utili nei processi di assistenza clienti, assistenza sanitaria e documentazione legale. Le aziende sfruttano i software di riconoscimento vocale per migliorare la comunicazione, traducendo le interazioni in un formato dati gestibile e ricercabile. Le soluzioni avanzate incorporano tecnologie di intelligenza artificiale e riconoscimento vocale biometrico. Alcuni offrono API o servizi web per una perfetta integrazione con pagine web o altri software come gli strumenti dei call center. Per essere incluso nella categoria Riconoscimento vocale, un prodotto deve: * Supporta vari linguaggi naturali con vocabolari completi e modelli di riconoscimento. * Abilita la creazione e la condivisione di documenti utilizzando il testo convertito tramite riconoscimento vocale. * Elabora diversi formati di file audio e video. * Fornire aggiornamenti ai modelli linguistici e consentire miglioramenti del vocabolario guidati dall'utente. * Offri funzionalità adattive per la trascrizione di discorsi rumorosi. * Cattura informazioni da telefoni, registratori portatili o dispositivi mobili.