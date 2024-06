Piattaforme UCaaS - App più popolari Più popolari Aggiunti di recente

UCaaS, o Unified Communications as a Service, funge da hub centrale per la comunicazione e la collaborazione all'interno delle organizzazioni. Queste piattaforme offrono funzionalità come VoIP, messaggistica istantanea, videoconferenze e altri strumenti di collaborazione, il tutto all'interno di un unico sistema basato su cloud. Le piattaforme UCaaS possono connettere intere imprese, consentendo comunicazioni e processi decisionali rapidi e semplificati fornendo varie funzionalità in un unico prodotto. Mentre "unificato" in UCaaS significa riunire, non universale, l'obiettivo è consolidare tutti i metodi di comunicazione aziendale sotto un unico ombrello. I prodotti UCaaS comprendono funzionalità presenti in soluzioni separate come software VoIP, software di videoconferenza, software di comunicazione interna e altri strumenti di collaborazione di gruppo. Invece di acquistare queste soluzioni singolarmente, le aziende possono utilizzare una piattaforma UCaaS per accedere a tutte queste funzionalità in un pacchetto più flessibile. La natura integrata di queste piattaforme consente agli utenti di monitorare e ricevere avvisi attraverso un unico mezzo. Sebbene le piattaforme UCaaS offrano funzionalità estese, molte possono integrarsi con sistemi di gestione dei contenuti esterni o software di contact center, a seconda delle esigenze specifiche dell'organizzazione. Tuttavia, è raro che le piattaforme UCaaS forniscano funzionalità di posta elettronica autonome, in genere facendo affidamento sul sistema di posta elettronica esistente dell'azienda per la messaggistica e il coordinamento.