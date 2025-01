Software per la gestione della fedeltà - App più popolari - Polinesia francese

Smile.io

Smile.io è la piattaforma di fidelizzazione più grande al mondo, che fornisce programmi di ricompensa facili da usare che aiutano a far crescere i marchi di e-commerce a trasformare le vendite una tantum in clienti fedeli e ripetuti. Oltre 100.000 marchi utilizzano i punti Smile, i referral e i programmi VIP per massimizzare i propri sforzi di acquisizione e trasformare gli acquisti transazionali in sostenitori appassionati del marchio che non possono fare a meno di tornare ancora e ancora. Puoi avviare un programma di premi bellissimo e personalizzabile in pochi clic. Inoltre, Smile.io ti consente di premiare i clienti per una varietà di azioni, tra cui la condivisione sui social media, le recensioni dei prodotti e altro ancora. Esiste anche un numero crescente di app Smile tra cui MailChimp e Klaviyo. Queste app ti consentono di collegare il tuo programma agli strumenti che già utilizzi. Smile.io è disponibile su questi app store: Shopify, Shopify Plus, BigCommerce e Wix. Cerchi il controllo completo? Accedi alla nostra API con Smile Plus per iniziare a premiare i tuoi clienti in modi unici.