Piattaforme freelance - App più popolari - Stati Uniti

Fiverr

fiverr.com

Fiverr è un mercato online per i servizi freelance. La società fornisce una piattaforma per i liberi professionisti di offrire servizi ai clienti in tutto il mondo. Fiverr è qui per aiutare. Con il principale mercato online per i servizi freelance digitali, Fiverr fornisce un accesso immediato a una rete globale di liberi professionisti remoti. Fiverr collega gli imprenditori agli esperti per aiutarli a fare ogni grande idea. Sia che tu abbia bisogno di una varietà di servizi per costruire la tua attività da zero o un esperto per completare un lavoro perfetto, Fiverr offre un mondo di liberi professionisti creativi. È un lavoro di qualità su richiesta, proprio a portata di mano. Benvenuti nella comunità di liberi professionisti digitali più convenienti ed efficiente del mondo. Cerca, filtra e scegli tra migliaia di liberi professionisti in oltre 400 diverse categorie di servizi: * Programmazione e tecnologia: servizi di programmazione, creatore di siti Web, sviluppatori di app mobili * Graphics & Design: app designer, graphic designer, creatore di logo, illustratore, volantini e banner design * Marketing digitale: social media marketing, SEO, assistenti virtuali che accelerano la tua attività * Scrittura e traduzione: traduzioni, blog e articoli di scrittura, correzione di bozze e editing * Video e animazione: video di design animazione, animazione 3D, editor video, voice over * Music & Audio Songwriting, video musicali, produzione * Operazioni aziendali: promozione e pianificazione aziendale, strategie finanziarie, dati degli utenti, branding Qualunque cosa tu abbia bisogno: trova il giusto servizio freelance su Fiverr! Per imprenditori e aziende: * Ottieni i tuoi progetti consegnati nel tuo tempo e nel tuo budget * Trova istantaneamente un libero professionista e assumi quando è pronto * Leggi le valutazioni dei venditori di Fiverr e le recensioni dei clienti per scegliere la corrispondenza perfetta per il tuo progetto * Goditi la comunicazione aperta su tutti i fronti, in ogni momento Per i liberi professionisti: * Ottieni accesso a un pool in continua crescita di imprenditori e aziende globali affamate di nuovi talenti * Fatti notare aumentando la tua esposizione nel mercato digitale * Ottieni più ordini con disponibilità mobile migliorando al contempo la qualità del servizio, le valutazioni e il tasso di risposta Caratteristiche: Trovare un libero professionista non è mai stato più semplice. * Scegli tra oltre 400 categorie di servizi * Trova migliaia di liberi professionisti lungimiranti in tutto il mondo * Ottieni le notifiche di spinta e inquieto per rimanere sulla palla mentre sei in viaggio * Attingi alla comunicazione tra acquirenti e venditori 24/7/365 * Fai pagamenti facili attraverso il nostro sistema sicuro ed efficiente * Disponibile in più lingue: italiano, olandese, francese, tedesco, spagnolo