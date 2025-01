Software per la gestione delle spese - App più popolari - Filippine

Emburse Abacus

Invia e gestisci le spese dei dipendenti in tempo reale. Niente più note spese o accumulo di ricevute. Cattura la spesa in tempo reale per avere piena visibilità sulla spesa. Crea regole di routing di approvazione personalizzate per ogni spesa e automatizza la tua politica di spesa per ridurre gli errori e migliorare l'efficienza. L'interfaccia minimalista ed elegante elimina la confusione e suggerisce ai dipendenti solo ciò che è necessario, organizzando e classificando le spese nei report non appena vengono inviati. La riconciliazione delle carte aziendali è un gioco da ragazzi con una dashboard principale che ti offre piena visibilità dell'intero programma delle carte in tempo reale. Emetti carte di credito nell'app con regole di spesa ad applicazione automatica per garantire che i dipendenti non spendano oltre un budget pre-approvato. Abacus supporta sia carte di credito virtuali che plastiche per ogni tipo di caso d'uso. Analizza i tuoi dati con il nostro modulo di reporting. Ruota e suddividi le tue spese in base a qualsiasi punto dati che monitori, ad esempio progetto, conferenza o cliente, per visualizzare le tendenze di spesa. Emburse riunisce alcune delle soluzioni di automazione finanziaria più potenti e affidabili al mondo. Come parte del nostro portafoglio di prodotti, Emburse Abacus promette di umanizzare il lavoro fornendo al contempo soluzioni per le spese e le carte aziendali per le organizzazioni più piccole.